Судьба енота-потеряшки в Приозерском районе обеспокоила пользователей Сети

Всеволожск, 23 мая. Реабилитационно-карантинный центр «Велес» во Всеволожске в Ленинградской области получил енота, который страдал от ран и паразитов.

Пользователи Сети проявили интерес к видео, на котором запечатлен новый подопечный зооцентра. На записи хорошо заметен болезненный вид енота.

Работники центра сообщили, что млекопитающее попало к ним «все в болячках». Уточняется, что енот был доставлен из Приозерского района. Вероятнее всего, ранее животное было под присмотром, потому что в Ленинградской области еноты не водятся. Но недалеко от места, где его нашли, не были обнаружены ни контакты зоопарка, ни заявления о пропаже.

«Лично я допускаю, что енотик мог пройти большое расстояние. Раны получил, скорее всего, в стычке с кем-то», — сказала сотрудница зооцентра Ирина Гордеева.

На видео заметен испуганный вид енота. В комментариях пользователи обсуждают возможные причины, по которым животное могло оказаться на улице.

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