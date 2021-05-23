Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми

Пермь, 23 мая. Температура воздуха в уральском регионе на неделе останется выше климатической нормы, однако жара жителям Перми уже не грозит, говорят синоптики.

С начала мая в большинстве районов Пермского края, за исключением севера и северо-запада, выпало всего 10-25% от месячной нормы осадков. Затем из-за аномально жаркой погоды осадков не было, что привело к росту засушливости и повышению пожароопасности в лесах.

Завтра, 24 мая, в центральных районах и в Перми может выпасть до 10-15 мм осадков в виде обложного дождя, а по юго-западу региона не исключены грозы и град. В течение недели температура воздуха составит 19-22 градусов тепла по Цельсию. Ветер ожидается северный, северо-западный. К выходным столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов.

Ранее синоптик назвал сроки возвращения теплой погоды в Петербург. Уже в четверг дожди начнут стихать, а небо проясняться. Следующие выходные обещают быть сухими, но не жаркими.