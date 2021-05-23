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новостей
01:00
Украина
«Как тут жить нашим детям»: в Киеве заявили, что Украина превратилась в зоопарк
00:53
Происшествия
Москвичка упала под поезд на станции метро «Тульская» и сломала ногу
00:52
Политика
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с покушением на блогера из Чечни
00:39
Происшествия
Основателя Baza Могутина обязали явиться в ОВД в понедельник
00:37
Технологии
США испугались китайского робота в космосе
00:24
Политика
Портал «Единой России» подвергся DDoS-атаке в преддверии праймериз
00:10
Происшествия
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пещерах мужчины в Татарстане
00:00
Общество
Немцы хвалят российскую вакцину «Спутник V»
00:00
Общество
Чемпионы спортивных конных соревнований Крыма и России воспитываются в клубах Алушты
23:58
Общество
Названа вероятная причина задержания главреда Baza Никиты Могутина
23:54
Общество
Истощенную белую медведицу отправили из Якутии в Москву на реабилитацию
23:43
Происшествия
Судьба енота-потеряшки в Приозерском районе обеспокоила пользователей Сети
23:30
Общество
Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми
23:26
Происшествия
Главный редактор Baza сообщил о своем задержании в Москве
23:23
Общество
ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
23:02
Шоу-бизнес
Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
22:56
Общество
Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
22:31
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы
22:26
Политика
«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена
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Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми

Общество
Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми
ФБА «Экономика сегодня»  /  Каролина Подплетько

Пермь, 23 мая. Температура воздуха в уральском регионе на неделе останется выше климатической нормы, однако жара жителям Перми уже не грозит, говорят синоптики.

С начала мая в большинстве районов Пермского края, за исключением севера и северо-запада, выпало всего 10-25% от месячной нормы осадков. Затем из-за аномально жаркой погоды осадков не было, что привело к росту засушливости и повышению пожароопасности в лесах.

Завтра, 24 мая, в центральных районах и в Перми может выпасть до 10-15 мм осадков в виде обложного дождя, а по юго-западу региона не исключены грозы и град. В течение недели температура воздуха составит 19-22 градусов тепла по Цельсию. Ветер ожидается северный, северо-западный. К выходным столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов.

Ранее синоптик назвал сроки возвращения теплой погоды в Петербург. Уже в четверг дожди начнут стихать, а небо проясняться. Следующие выходные обещают быть сухими, но не жаркими.

погода пермь прогноз синоптики
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