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новостей
23:30
Общество
Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми
23:26
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22:56
Общество
Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
22:31
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы
22:26
Политика
«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена
22:17
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Петербурге
22:13
Политика
Генсек НАТО потребовал международного расследования посадки самолета в Минске
22:11
Армия
ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии
22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
Все новости

ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19

Общество
ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 мая. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило в мире 166,34 млн, за последние сутки показатель вырос на 563 тыс., что почти на 44 тыс. меньше, чем днем ранее.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов превысило 3,44 млн. Показатель увеличился более чем на 11,5 тыс. случаев.

По состоянию вечер 23 мая ВОЗ получила информацию о 166 346 635 инфицированных, а также 3 449 117 умерших. За сутки число заразившихся увеличилось на 563 692, количество летальных исходов выросло на 11 548. Статистика организации учитывает лишь официально подтвержденные предоставляемые государствами сведения о заразившихся и умерших.

За минувшие сутки более 46% (264 237) случаев заражения пришлись на регион Юго-Восточной Азии, на втором месте оказались Северная и Южная Америки (197 131), на третьем — Европа (48 617).

Ранее специалисты из Бразилии провели исследования куркумина, который содержится в корнях куркумы и продается в магазинах в виде специи. Результаты показали, что вещество обладает разными полезными свойствами, в том числе может побороть коронавирус.

воз коронавирус COVID-19
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Все новости / Общество / ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
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