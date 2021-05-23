ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19

Москва, 23 мая. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило в мире 166,34 млн, за последние сутки показатель вырос на 563 тыс., что почти на 44 тыс. меньше, чем днем ранее.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов превысило 3,44 млн. Показатель увеличился более чем на 11,5 тыс. случаев.

По состоянию вечер 23 мая ВОЗ получила информацию о 166 346 635 инфицированных, а также 3 449 117 умерших. За сутки число заразившихся увеличилось на 563 692, количество летальных исходов выросло на 11 548. Статистика организации учитывает лишь официально подтвержденные предоставляемые государствами сведения о заразившихся и умерших.

За минувшие сутки более 46% (264 237) случаев заражения пришлись на регион Юго-Восточной Азии, на втором месте оказались Северная и Южная Америки (197 131), на третьем — Европа (48 617).

Ранее специалисты из Бразилии провели исследования куркумина, который содержится в корнях куркумы и продается в магазинах в виде специи. Результаты показали, что вещество обладает разными полезными свойствами, в том числе может побороть коронавирус.