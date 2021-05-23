Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе

Москва, 23 мая. Теплая погода со скоротечными ливнями и грозами ожидается в столице на следующей неделе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник и вторник на фоне повышенного атмосферного давления будет преобладать солнечная и сухая погода. Ночью ожидается от пяти до десяти градусов тепла, а днем от 17 до 22 градусов по Цельсию

Начиная со среды и до выходных включительно в атмосфере будет преобладать циклон атлантического происхождения. Москву ждут скоротечные ливни и грозы. Ночью температура воздуха держаться в районе 9-14 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра будет доходить до отметки в 24 градуса тепла. К выходным ожидается 21-26 градусов тепла, а это уже многолетние показатели лета.

«Конец весны и начало лета может получиться «смазанным», то есть не по сезону прохладными, а значит, открытие полноценного купального сезона будет запоздалым и сдвинется по срокам вправо на одну-две недели», — рассказал синоптик.

Петербуржцам ранее рассказали, когда в город снова вернется тепло. По прогнозам, дождливая погода сменится сухой только к концу будущей недели.