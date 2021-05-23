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23 мая 23:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:30
Общество
Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми
23:26
Происшествия
Главный редактор Baza сообщил о своем задержании в Москве
23:23
Общество
ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
23:02
Шоу-бизнес
Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
22:56
Общество
Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
22:31
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы
22:26
Политика
«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена
22:17
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Петербурге
22:13
Политика
Генсек НАТО потребовал международного расследования посадки самолета в Минске
22:11
Армия
ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии
22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
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Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе

Общество
Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
Агентство городских новостей Москва  /  Ведяшкин Сергей

Москва, 23 мая. Теплая погода со скоротечными ливнями и грозами ожидается в столице на следующей неделе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник и вторник на фоне повышенного атмосферного давления будет преобладать солнечная и сухая погода. Ночью ожидается от пяти до десяти градусов тепла, а днем от 17 до 22 градусов по Цельсию

Начиная со среды и до выходных включительно в атмосфере будет преобладать циклон атлантического происхождения. Москву ждут скоротечные ливни и грозы. Ночью температура воздуха держаться в районе 9-14 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра будет доходить до отметки в 24 градуса тепла. К выходным ожидается 21-26 градусов тепла, а это уже многолетние показатели лета.

«Конец весны и начало лета может получиться «смазанным», то есть не по сезону прохладными, а значит, открытие полноценного купального сезона будет запоздалым и сдвинется по срокам вправо на одну-две недели», — рассказал синоптик.

Петербуржцам ранее рассказали, когда в город снова вернется тепло. По прогнозам, дождливая погода сменится сухой только к концу будущей недели.

погода москва прогноз синоптики
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