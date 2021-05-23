Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы

Екатеринбург, 23 мая. Попадание птицы в самолет, направлявшийся в Петербург из Екатеринбурга, стало причиной возвращения лайнера в аэропорт вылета.

Пернатая попала в одну из частей самолета спустя десять минут после его вылета. В настоящий момент с пассажирами работают представители авиаперевозчика.

«Рейс DP-582 Екатеринбург — Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета​​​. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в Кольцово», — сказали в пресс-службе екатеринбургской воздушной гавани.

Ранее ФАН сообщал об экстренной посадке самолета ирландского лоукостера Ryanair в минском аэропорту. Причиной стало анонимное сообщение о якобы заложенной бомбе на борту воздушного судна. Также известно, что в самолете летел один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находившийся в белорусском розыске. После приземления он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.