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23 мая 23:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:30
Общество
Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми
23:26
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Главный редактор Baza сообщил о своем задержании в Москве
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ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
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Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
22:56
Общество
Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
22:31
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы
22:26
Политика
«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена
22:17
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Петербурге
22:13
Политика
Генсек НАТО потребовал международного расследования посадки самолета в Минске
22:11
Армия
ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии
22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
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Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
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Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
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Общество
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Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы

Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы
pixabay.com

Екатеринбург, 23 мая. Попадание птицы в самолет, направлявшийся в Петербург из Екатеринбурга, стало причиной возвращения лайнера в аэропорт вылета.

Пернатая попала в одну из частей самолета спустя десять минут после его вылета. В настоящий момент с пассажирами работают представители авиаперевозчика.

«Рейс DP-582 Екатеринбург — Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета​​​. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в Кольцово», — сказали в пресс-службе екатеринбургской воздушной гавани.

Ранее ФАН сообщал об экстренной посадке самолета ирландского лоукостера Ryanair в минском аэропорту. Причиной стало анонимное сообщение о якобы заложенной бомбе на борту воздушного судна. Также известно, что в самолете летел один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находившийся в белорусском розыске. После приземления он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

самолет екатеринбург петербург птица
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