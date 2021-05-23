«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена

Москва, 23 мая. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о его переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Мнением политик поделился в Telegram.

По словам российского сенатора, Блинкен изображает прошедшие в Рейкьявике переговоры с Лавровым как сумму предупреждений России по поводу «безрассудных и агрессивных действий» против США, их союзников и партнеров. Под последними «явно имеется ввиду Украина», считает Пушков.

«Если это и впрямь было сутью переговоров, то это вовсе не похоже на готовность «разгребать завалы», полученные в наследство от предыдущих администраций. Это совсем другой посыл. Такой посыл не обещает ни стабилизации отношений, ни их улучшения», — написал Пушков.

Ранее Блинкен дал характеристику переговорам с Лавровым. По мнению госсекретаря США, разговор был «очень деловым и конструктивным». Блинкен уточнил, что в отношениях с Вашингтоном выбор курса остается за Россией.