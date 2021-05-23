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23:30
Общество
Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми
23:26
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Главный редактор Baza сообщил о своем задержании в Москве
23:23
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ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
23:02
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Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
22:56
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Полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Петербурге
22:13
Политика
Генсек НАТО потребовал международного расследования посадки самолета в Минске
22:11
Армия
ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии
22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
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Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
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Общество
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«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена

  /   Обновлено: 23 мая 2021 22:34
Политика
«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 мая. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о его переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Мнением политик поделился в Telegram.

По словам российского сенатора, Блинкен изображает прошедшие в Рейкьявике переговоры с Лавровым как сумму предупреждений России по поводу «безрассудных и агрессивных действий» против США, их союзников и партнеров. Под последними «явно имеется ввиду Украина», считает Пушков.

«Если это и впрямь было сутью переговоров, то это вовсе не похоже на готовность «разгребать завалы», полученные в наследство от предыдущих администраций. Это совсем другой посыл. Такой посыл не обещает ни стабилизации отношений, ни их улучшения», — написал Пушков.

Ранее Блинкен дал характеристику переговорам с Лавровым. По мнению госсекретаря США, разговор был «очень деловым и конструктивным». Блинкен уточнил, что в отношениях с Вашингтоном выбор курса остается за Россией.

россия сша пушков блинкен
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