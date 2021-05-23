Полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 мая. Петербургские полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента. Из рук молодого человека был украден iPhone 11.

Инцидент произошел 21 мая примерно в 22:50 недалеко от улицы Железноводской. Женщина украла из рук молодого человека iPhone 11. После попытки вернуть телефон, двое неизвестных мужчин несколько раз ударили потерпевшего и скрылись с места инцидента. Материальный ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.

Подозреваемые были задержаны на следующий день. Сообщается, что они имели неоднократные судимости. Устройство изъяли. Возбуждено угловое дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

Некоторое время назад сообщалось, что пенсионерка в Санкт-Петербурге пострадала от мигранта-извращенца. Злоумышленник избил пожилую женщину и совершил изнасилование.