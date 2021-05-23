Генсек НАТО потребовал международного расследования посадки самолета в Минске

Брюссель, 23 мая. Случай с внезапной посадкой самолета компании Ryanair в Минске — опасный инцидент, считают в НАТО.

Ситуация с экстренной посадкой в Минске требует международного расследования. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter.

«Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Белоруссия должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — написал Столтенберг, отметив, что НАТО следит за развитием событий и информацией о задержании Романа Протасевича.

Ранее основателя Telegram-канала Nexta Протасевича задержали в аэропорту Минска. Активист должен был прилететь в Вильнюс, однако его самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту белорусской столицы.

Оказавшись в республике, молодой человек сразу же повстречался с правоохранителями. После непродолжительной беседы они его задержали и доставили в отдел. Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.