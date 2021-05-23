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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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23:30
Общество
Аномальная жара сменится грозами и градом в Перми
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Главный редактор Baza сообщил о своем задержании в Москве
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ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
23:02
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Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
22:56
Общество
Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
22:31
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы
22:26
Политика
«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена
22:17
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Петербурге
22:13
Политика
Генсек НАТО потребовал международного расследования посадки самолета в Минске
22:11
Армия
ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии
22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
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Общество
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ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии

  /   Обновлено: 23 мая 2021 22:32
Армия
ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 23 мая. Центру по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии стало известно, что террористы начали готовиться к провокации перед выборами президента САР.

Сообщается, что боевики готовятся в ходе провокации использовать отравляющие вещества. Террористы в компании «Белых касок» осуществили транспортировку в провинцию Идлиб шести емкостей, возможно содержащих хлор.

В этом месте они хотят провести инсценировку химической атаки с «жертвами» среди мирного населения. Эти действия нужны для дальнейшего обвинения Дамаска в использовании химоружия против мирных жителей.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел в Сирию, чтобы обсудить конфликт между Палестиной и Израилем. Его встретила целая делегация, которую возглавил глава МИД Сирии Фейсал Микдад.

Сирия выборы террористы
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