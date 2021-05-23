ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии

Дамаск, 23 мая. Центру по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии стало известно, что террористы начали готовиться к провокации перед выборами президента САР.

Сообщается, что боевики готовятся в ходе провокации использовать отравляющие вещества. Террористы в компании «Белых касок» осуществили транспортировку в провинцию Идлиб шести емкостей, возможно содержащих хлор.

В этом месте они хотят провести инсценировку химической атаки с «жертвами» среди мирного населения. Эти действия нужны для дальнейшего обвинения Дамаска в использовании химоружия против мирных жителей.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел в Сирию, чтобы обсудить конфликт между Палестиной и Израилем. Его встретила целая делегация, которую возглавил глава МИД Сирии Фейсал Микдад.