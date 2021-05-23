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23:26
Происшествия
Главный редактор Baza сообщил о своем задержании в Москве
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ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
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Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
22:56
Общество
Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
22:31
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Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы
22:26
Политика
«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена
22:17
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Петербурге
22:13
Политика
Генсек НАТО потребовал международного расследования посадки самолета в Минске
22:11
Армия
ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии
22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
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Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
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Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
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Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго

Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
Global Look Press  /  Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency

Киншаса, 23 мая. Тринадцать человек погибли в результате последствий извержения гигантского вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго.

Такой информацией в воскресенье поделился официальный представитель конголезских властей Патрик Муяя. Он уточнил, что извержение спровоцировало более десяти землетрясений в регионе. Муяя также призвал жителей сохранять бдительность, строго соблюдать указания республиканского правительства и ждать решения губернатора о возвращении в свои жилища.

«На данный момент зарегистрирована гибель 13 человек», — заявил Муяя в обращении к нации.

Ранее один из жителей прилегающего к вулкану города Гома сообщил, что жертв последствий извержения вулкана может быть намного больше. По его словам, один из храмов был полностью разрушен в результате сильного пожара. Как заявил губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима, только пять человек погибли в результате аварии, пытаясь эвакуироваться из города, отмечает ФАН.

извержение вулкана ДР Конго ньирагонго
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