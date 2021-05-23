Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго

Киншаса, 23 мая. Тринадцать человек погибли в результате последствий извержения гигантского вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго.

Такой информацией в воскресенье поделился официальный представитель конголезских властей Патрик Муяя. Он уточнил, что извержение спровоцировало более десяти землетрясений в регионе. Муяя также призвал жителей сохранять бдительность, строго соблюдать указания республиканского правительства и ждать решения губернатора о возвращении в свои жилища.

«На данный момент зарегистрирована гибель 13 человек», — заявил Муяя в обращении к нации.

Ранее один из жителей прилегающего к вулкану города Гома сообщил, что жертв последствий извержения вулкана может быть намного больше. По его словам, один из храмов был полностью разрушен в результате сильного пожара. Как заявил губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима, только пять человек погибли в результате аварии, пытаясь эвакуироваться из города, отмечает ФАН.