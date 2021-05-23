Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле

Тула, 23 мая. Пенсионерка погибла под колесами поезда на перегоне «Хомяково — Тула», сообщили очевидцы.

Трагедия произошла 23 мая около 11:00. Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда «Москва — Курск» подавал звуковые сигналы, но пенсионерка не реагировала. Экстренное торможение не помогло, пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Линейный отдел МВД России на станции Тула подтвердил данный факт. Правоохранители уточнили, что погибшей было 83 года. Это не первый случай за последнее время. Во вторник в Веневском районе Тульской области на рельсах погиб 47-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся. Полицейские разыскали виновника инцидента.