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21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
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Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов

ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 23 мая. Избирательное управление (ANE) объявило о начале голосования за недостающих членов Национальной Ассамблеи в ЦАР. Гражданам республики предстоит определить еще 50 депутатов, чтобы заполнить 140 мест в законодательном органе.

Тревога жителей нарастает, так как радикалы, оставшиеся от разгромленного правительственными силами конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», совершили ряд нападений на независимых кандидатов во время агитационной кампании.

Ибрагим Анура, выдвиженец от района Буара 4, первым смог испытать бандитизм последователей экс-президента Франсуа Бозизе. Инцидент произошел 18 мая. Вооруженные люди забрали у Анура 500 тысяч франков КФА и мотоцикл. В связи с утратой денежных средств кандидат приостановил избирательную кампанию.

На следующий день настала очередь Кристианы Серефессенеты Дорез, баллотирующейся от округа Босангоа 2. Когда она направлялась в деревню, чтобы пообщаться с гражданами, на нее напали боевики и изъяли восемь миллионов франков.

Для охраны кандидатов миротворцы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) прибудут на участки. Однако, согласно заявлению заместителя главы города Зангба Гай Ива Бетигаза, жители не считают их помощь весомой и эффективной, они требуют присутствия Вооруженных сил ЦАР.

«Население требует присутствия нашей армии для охраны выборов. Правительственные войска будут в Гадзи и Хамадагазе», — сообщил Бетигаза.

Неприятие миротворцев со стороны граждан республики вызвано многократно подтвержденными случаями взаимодействия «голубых касок» с бандитами. Местные жители уверены, что именно сотрудники МИНУСКА снабжают радикалов минами, ввоз которых в страну запрещен Совбезом ООН.

За последние месяцы в Банги и провинциальных городах еженедельно проходят демонстрации, участники которых требуют немедленного вывода миссии ООН из ЦАР.

Всеобщее голосование в африканском государстве состоялось 27 декабря прошлого года на фоне активизации боевиков из «Коалиции патриотов за перемены». В большинстве регионов страны силовым структурам республики совместно с руандийскими военными и российскими инструкторами удалось обеспечить мирные выборы.

выборы цар
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