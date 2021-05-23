Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов

Банги, 23 мая. Избирательное управление (ANE) объявило о начале голосования за недостающих членов Национальной Ассамблеи в ЦАР. Гражданам республики предстоит определить еще 50 депутатов, чтобы заполнить 140 мест в законодательном органе.

Тревога жителей нарастает, так как радикалы, оставшиеся от разгромленного правительственными силами конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», совершили ряд нападений на независимых кандидатов во время агитационной кампании.

Ибрагим Анура, выдвиженец от района Буара 4, первым смог испытать бандитизм последователей экс-президента Франсуа Бозизе. Инцидент произошел 18 мая. Вооруженные люди забрали у Анура 500 тысяч франков КФА и мотоцикл. В связи с утратой денежных средств кандидат приостановил избирательную кампанию.

На следующий день настала очередь Кристианы Серефессенеты Дорез, баллотирующейся от округа Босангоа 2. Когда она направлялась в деревню, чтобы пообщаться с гражданами, на нее напали боевики и изъяли восемь миллионов франков.

Для охраны кандидатов миротворцы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) прибудут на участки. Однако, согласно заявлению заместителя главы города Зангба Гай Ива Бетигаза, жители не считают их помощь весомой и эффективной, они требуют присутствия Вооруженных сил ЦАР.

«Население требует присутствия нашей армии для охраны выборов. Правительственные войска будут в Гадзи и Хамадагазе», — сообщил Бетигаза.

Неприятие миротворцев со стороны граждан республики вызвано многократно подтвержденными случаями взаимодействия «голубых касок» с бандитами. Местные жители уверены, что именно сотрудники МИНУСКА снабжают радикалов минами, ввоз которых в страну запрещен Совбезом ООН.

За последние месяцы в Банги и провинциальных городах еженедельно проходят демонстрации, участники которых требуют немедленного вывода миссии ООН из ЦАР.

Всеобщее голосование в африканском государстве состоялось 27 декабря прошлого года на фоне активизации боевиков из «Коалиции патриотов за перемены». В большинстве регионов страны силовым структурам республики совместно с руандийскими военными и российскими инструкторами удалось обеспечить мирные выборы.