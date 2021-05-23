Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон

Москва, 23 мая. Макаронные изделия содержат множество полезных веществ. Известный врач и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, чем полезны макароны и сколько их в действительности нужно есть.

Макароны, произведенные из твердых сортов пшеницы, содержат большое количество витаминов группы B, группы Е, а также медь, магний и калий. Все эти микронутриенты необходимы для нормального функционирования организма. Помимо этого в макаронах, произведенных из твердых сортов пшеницы, содержится клетчатка, которая необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Количество клетчатки в ежедневном рационе взрослого человека не должно быть меньше 20 граммов. В этом случае перистальтика кишечника будет хорошей. Именно поэтому доктор Агапкин рекомендует к макаронам добавлять еще и овощи.

При этом чтобы выбрать качественные макароны, необходимо внимательно изучить упаковку товара. Маркировка «А» означает, что макароны сделаны из сортов твердых пшеницы, «Б» — из муки мягкой пшеницы, «В» – из хлебопекарной пшеничной муки.

Напомним, ранее российские диетологи назвали продукты, которые замедляют метаболизм. Среди них хлеб, макароны и выпечка.