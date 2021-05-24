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новостей
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
15:53
Армия
Хазин рассказал, что ждет Украину после краха режима Зеленского
15:52
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Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада

Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 23 мая. Оппозиционный кандидат в президенты Сирийской Арабской Республики (САР) Махмуд Мари назвал себя «реальным соперником» для действующего лидера страны Башара Асада, также участвующего в выборах.

С претендентом на высший государственный пост поговорил специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей. 

Мари заявил, что он способен завершить продолжающийся уже десять лет ожесточенный конфликт на территории республики.

Представитель легальной оппозиции является 67-летним юристом. Он констатировал, что его успех или неудача зависит от выбора сирийского народа.

«Я — оппозиционный кандидат, поддерживаемый моим фронтом, и у меня есть программа, с которой я намерен победить. Сирийская улица поддерживает меня, и у меня есть 50-летний опыт политической деятельности», — отметил он.

Кандидат в президенты сообщил, что сирийская оппозиция распределена по стране, а также находится за рубежом. Некоторые ее представители являются откровенными противниками Сирии, выступающими за продолжение оккупации городов республики и пошедшими на сговор с недоброжелательными государствами, в частности — с Турцией.

«Есть противники, которые выступили с заявлениями в поддержку санкций США, которые ударили по всем сирийским гражданам. <…> Турция, Соединенные Штаты Америки, «Сирийские демократические силы» и [курдская автономная] провинция на севере Ирака объединяют усилия для разграбления сирийских природных и сельскохозяйственных ресурсов, в то время как сирийцы вынуждены покупать нефть и пшеницу с большим трудом из-за санкций», — добавил он.

Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
Федеральное агентство новостей  / 

По словам Мари, без легальной оппозиции арабская республика уже уменьшилась бы в 16 раз, и именно эти силы помогли сохранить нынешнюю «полуединую Сирию».

В заключение кандидат отметил, что он не пользуется иностранной материальной поддержкой.

«Моя кампания не финансируется ни дружественными странами, ни враждебными. Она продвигается при помощи собственных сил, а также моих друзей и бизнесменов из внутренней и внешней национальной оппозиции», — отметил он.

Президентские выборы в САР состоятся 26 мая. На них примут участие три кандидата: Башар Асад, Махмуд Мари и экс-министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла.

выборы сирия махмуд мари
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