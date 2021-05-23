Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме

Хельсинки, 23 мая. Финский маршал Карл Густав Маннергейм избежал наказания за военные преступления благодаря вмешательству Иосифа Сталина, политолог Йохан Бекман предложил свою версию событий.

Бекман уверен, что Маннергейм виновен в блокаде Ленинграда как главнокомандующий финской армии, которая организовала эту блокаду в союзе с нацистской Германией. Маннергейм также в ответе за уничтожение мирного населения Карелии. Финская армия оккупировала южную часть Карелии, маршал подписал указ о создании концлагерей.

Благосклонность Сталина финский маршал завоевал обещаниями объединить финский народ «на пути к новой внешней политике в отношении Советского Союза, основанной на мире, дружбе и добрососедстве», считает эксперт. Финляндия прекратила участие в военных действиях на стороне Германии осенью 1944 года, именно тогда Сталин принял решение освободить финского маршала от ответственности.

«Маннергейм спасал самого себя. Но, может быть, он в каком-то смысле спас всех финнов, потому что Финляндия особо не страдала после войны, для нас создали очень благоприятные условия», — пояснил Бекман.

Маннергейм был многоликим человеком, его действия в период Второй Мировой войны не вызывают уважения, добавил эксперт. Но в попытке спасти собственную шкуру маршал пытался сделать что-то хорошее, хоть это его и не оправдывает, подчеркнул Бекман.

Участие Финляндии в блокаде Ленинграда и роль Карла Маннергейма описаны в материале Владимира Тулина.