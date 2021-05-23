Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ

Банги, 22 мая. Директор Международного фонда лучшего управления Джеймс Уилсон объяснил, почему Франция стремится дискредитировать Россию и ЦАР и дестабилизировать ситуацию в африканском регионе.

Уилсон заявил, что французская республика пытается восстановить репутацию некогда великой европейской державы, запятнанную колониальным прошлым. Она начала дипломатическую войну против африканской страны и ее ближайшего союзника — РФ, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации в Чаде, где поддерживаемые Францией боевики убили президента Идриса Деби.

«Поводом для нападок послужило задержание гражданина Франции Хуана Реми Киньоло в столице африканского государства Банги 10 мая», — пояснил он.

Силовики обнаружили в доме Киньоло богатый арсенал оружия и боеприпасов. Расследование указывает на то, что в этот раз его основной задачей стало участие в организации государственного переворота. Он обучал бандитов, которые входили в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), и сотрудничал с экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, провозгласившим себя лидером радикалов.

Уилсон считает, что Франция обеспокоена сотрудничеством России и ЦАР. По его мнению, российская помощь Вооруженным силам Центральноафриканской республики сыграла решающую роль в разгроме бандформирований. Это позволило правительству республики начать восстановление экономики и мирной жизни в стране.