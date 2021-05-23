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23 мая 22:02
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новостей
22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
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Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
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Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии

Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
Global Look Press  /  © Robert Oba / XinHua

Абуджа, 23 мая. Нигерийское бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB-N) приступило к выяснению обстоятельств крушения самолета национальных ВВС, в котором погиб начальник штаба армии страны Ибрагим Аттахиру и еще 10 человек.

По сообщению директора по связям с общественностью AIB-N Тунжи Окетунби, на месте инцидента уже обнаружен черный ящик.

«Следователи расшифруют и проанализируют жизненно важную информацию, содержащуюся в самописцах, с помощью оборудования Лаборатории безопасности полетов мирового класса AIB-N в Абудже», — заявил он.

Гибель начальника штаба армии в момент, когда Нигерия сталкивается с ростом активности боевиков во всех регионах страны, не могла не вызвать подозрения, что катастрофа стала результатом злого умысла.

Исполнительный директор крупнейшего в республике охранного агентства Strict Guards Security Limited Чинье Боунс в комментарии для нигерийского издания The Guardian подчеркнул, что необходимо тщательно изучить инцидент на предмет возможной диверсии. Также он заявил, что ВВС следует пересмотреть правила безопасности.

Двухмоторный турбовинтовой самолет Beechcraft King Air, принадлежавший ВВС Нигерии, разбился в пятницу, 21 мая, неподалеку от международного аэропорта Кадуна. Помимо начальника штаба вооруженных сил страны, на борту находились шесть офицеров ВС и четыре члена экипажа.

африка нигерия
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