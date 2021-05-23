Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии

Абуджа, 23 мая. Нигерийское бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB-N) приступило к выяснению обстоятельств крушения самолета национальных ВВС, в котором погиб начальник штаба армии страны Ибрагим Аттахиру и еще 10 человек.

По сообщению директора по связям с общественностью AIB-N Тунжи Окетунби, на месте инцидента уже обнаружен черный ящик.

«Следователи расшифруют и проанализируют жизненно важную информацию, содержащуюся в самописцах, с помощью оборудования Лаборатории безопасности полетов мирового класса AIB-N в Абудже», — заявил он.

Гибель начальника штаба армии в момент, когда Нигерия сталкивается с ростом активности боевиков во всех регионах страны, не могла не вызвать подозрения, что катастрофа стала результатом злого умысла.

Исполнительный директор крупнейшего в республике охранного агентства Strict Guards Security Limited Чинье Боунс в комментарии для нигерийского издания The Guardian подчеркнул, что необходимо тщательно изучить инцидент на предмет возможной диверсии. Также он заявил, что ВВС следует пересмотреть правила безопасности.

Двухмоторный турбовинтовой самолет Beechcraft King Air, принадлежавший ВВС Нигерии, разбился в пятницу, 21 мая, неподалеку от международного аэропорта Кадуна. Помимо начальника штаба вооруженных сил страны, на борту находились шесть офицеров ВС и четыре члена экипажа.