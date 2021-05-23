Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука

Киев, 23 мая. Сторонники арестованного Виктора Медведчука из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовали от властей Украины снять обвинения с политика.

Уголовное дело против главы политсовета партии наносит непоправимый ущерб репутации страны на международной арене, заявили однопартийцы оппозиционера. Медведчука обвиняют в госизмене и разграблении национального достояния на «оккупированной территории Крыма». Оппозиционер отрицает свою вину, уголовное дело считает политической зачисткой и попыткой повысить рейтинг президента Зеленского. Обвиняемого не выпустили на поруки Верховной Рады, но и не стали заключать под стражу, Медведчук находится под домашним арестом.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Зеленский прокомментировал арест политика.

«Мы чистим вертикали бизнеса... Мы начали, и я это завершу», — заявил Зеленский и добавил, что «эпоха Медведчука заканчивается».

Это можно расценивать как признание президента в преднамеренном преследовании оппозиционного политика, считают эксперты. Зеленский поставил цель — избавиться от конкурентов на предстоящих выборах, считают аналитики.

«Цель этого дела — профилактика зарождения и развития альтернативных политических сил... Тот уровень поддержки, который есть сейчас у него, обеспечивается тем, что на фоне Зеленского остальные политики выглядят еще хуже», — отметил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

Народный депутат от ОПЗЖ, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин предположил, что правительство страны потребует приговорить Медведчука к «длительному сроку лишения свободы». Власти стремятся расколоть оппозиционную политическую силу, «зачистить любое инакомыслие и политическую конкуренцию для окончательного превращения Украины в диктаторское и преступное государство», считает Кузьмин.

Вынести обвинительный приговор Медведчуку, даже несмотря на сговор прокуратуры и суда, будет непросто. На стороне оппозиционера мощная юридическая поддержка и отсутствие состава преступления.

«Проблема заключается в том, что нынешняя судебная система и структура власти Украины не нуждаются порой в доказательствах», — заявил Дудчак.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал мнение, что суд над политиком может растянуться на годы, но риск обвинительного приговора все равно сохраняется.

«Трудно предугадать, как поведет себя Зеленский. Очевидно, что он может надавить на суд, добиться ареста и обвинительного приговора», — пояснил Охрименко.

Есть мнение, что Зеленский не планирует давить на суд и добиваться тюремного заключения, задача президента — ослабить популярность оппозиционера и его партии. Источник в Минюсте Украины считает, что арест Медведчука — это способ повысить собственный рейтинг президента. Другой источник издания настаивает на том, что «шоу вокруг Медведчука направлено в большей степени на задабривание США» для получения кредитов. Главу политсовета ОПЗЖ назначили главным «промосковским злодеем».

Охрименко не согласен с такой точкой зрения, он считает, что Зеленский и его команда занимаются зачисткой политического поля и серьезно настроены на заключение Медведчука в тюрьму.

«Арест и приговор Медведчуку, если это случится, будут сигналом для остальных представителей оппозиции, что они также могут подвергнуться уголовным преследованиям. Как следствие, оппозиция в качестве реальной силы просто исчезнет. Украина превратится в авторитарное государство», — подытожил Охрименко.

Украинский публицист Игорь Лесев высказал мнение, что Зеленский должен разрешить Медведчуку эмигрировать. Это будет наилучшим выходом для президента, считает эксперт.