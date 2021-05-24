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новостей
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
09:43
Наука
Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
09:40
Общество
Латвийская AirBaltic отказалась летать над Белоруссией после ЧП с самолетом
09:34
Происшествия
Очевидцы сообщили о падении человека на рельсы в метро Петербурга
Все новости

Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения

Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

24 мая советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РСФСР Евгению Киндинову исполняется 76 лет. Кинодебют артиста состоялся в 1968 году, однако всесоюзная слава пришла с исполнением главной роли в культовом фильме «Роман о влюбленных» режиссера Андрея Кончаловского.

По случаю дня рождения выдающегося актера ФАН вспоминает его главные творческие работы.

Обольстительный романтик 1970-х: лучшие роли актера Евгения Киндинова
Кадр из фильма «Романс о влюбленных»  / 

Романс о влюбленных (1974)

Красивая история любви с печальным исходом подарила Киндинову любовь советского зрителя и настоящую популярность в большом кино. Актер был одним из первых претендентов на главную роль, однако режиссер Андрей Кончаловский далеко не сразу дал ему возможность участвовать в проекте. Когда же кандидатура была утверждена, почти тридцатилетнему Киндинову пришлось сильно похудеть, чтобы хоть как-то внешне напоминать вчерашнего подростка. В итоге его дуэт с актрисой Еленой Кореневой стал одним из самых красивых и романтичных в советском кино 1970-х.

Обольстительный романтик 1970-х: лучшие роли актера Евгения Киндинова
Кадр из фильма «Романс о влюбленных»  / 

Критики по достоинству оценили удивительную картину, в которой удалось органично сплести реализм и поэтическое изложение истории и образов. Фильм получил престижный приз «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Оценила его и публика, ведь «Романс о влюбленных» посмотрели 36,5 миллионов зрителей.

Обольстительный романтик 1970-х: лучшие роли актера Евгения Киндинова
Кадр из фильма «Золотая мина»  / 

Золотая мина (1978)

В напряженном советском детективе, созданном по всем канонам жанра, актер играет бравого капитана милиции Сергея Крошина, который вместе с командой раскрывает запутанное дело, казавшееся сначала простым происшествием. Актерскую компанию на съемках проекта Киндинову составили такие таланты советского кино, как Олег Даль, Лариса Удовиченко, Михаил Глузский, Любовь Полищук.

Обольстительный романтик 1970-х: лучшие роли актера Евгения Киндинова
Кадр из фильма «Золотая мина»  / 

Созданный по заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию, фильм получил хвалебные отзывы зрителей, а сценарист Павел Грахов получил премию на Всесоюзном конкурсе сценариев о советской милиции.

Обольстительный романтик 1970-х: лучшие роли актера Евгения Киндинова
Кадр из фильма «Таежная повесть»  / 

Таежная повесть (1979)

В волшебной притче режиссера Владимира Фетина, поставленной по роману Виктора Астафьева «Царь-рыба», артист воплотил не самый положительный образ, однако сделал это с обаянием и мастерством. Киндин воплощает на экране персонажа по прозвищу Гога, «вольного человека», свободолюбивого ловеласа и своего рода революционера. Желание испытать судьбу и поймать легендарную Царь-рыбу играет с героем суровую шутку.

Обольстительный романтик 1970-х: лучшие роли актера Евгения Киндинова
Кадр из фильма «Таежная повесть»  / 

Пусть история героя Киндина и не занимает основную сюжетную линию, актеру все же удалось внести шарм в сыгранную роль и завладеть вниманием зрителя. Да и сама картина о прекрасной тайге, обрамленная завораживающим музыкальным рядом Василия Соловьева-Седова, стала знаковой.

фильмы актеры советское кино
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