Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении

Москва, 23 мая. Певец Стас Пьеха прокомментировал номер Манижи в финале Евровидения. Исполнительница выступила с песней Russian Woman и заняла девятое место.

Еще во время национального отбора артист заметил, как неординарны номер Манижи и ее манера поведения на сцене. Больше всего Пьеху впечатлило, что исполнительница решилась выступать на русском, да еще и с композицией, в которой есть речитатив. По словам певца, прежде такого не делал никто из российских конкурсантов, это отличает Манижу от других представителей страны.

«Из России такого еще никто не сделал. У нас никто не читал рэп на русском. Вообще, то, что мы пели на русском, это круто, потому что у нас язык богаче того же английского», — приводит слова знаменитости kp.ru.

Пьеха по достоинству оценил идею Манижи показать в своем номере национальное многообразие необъятной России. Песня певицы очень необычна и запоминается, добавил собеседник издания.

Вернувшаяся в Москву из Роттердама Манижа отреагировала на скандал с победителем конкурса — итальянской рок-группой Maneskin, которую заподозрили в употреблении наркотиков.