Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы

Киев, 23 мая. Земельная реформа на Украине вызвала много протестных движений, Юлия Тимошенко организовала сбор подписей против продажи украинской земли иностранцам.

В составе инициативных групп уже более 11 тыс. человек, сообщил на своей странице Facebook украинский политический эксперт, экономист Тарас Загородний. Стоит задача — собрать три млн подписей.

«Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому-либо, кроме государства Украина?» — так звучит вопрос, на который украинцам предстоит ответить.

В правильной экономической модели выкупать землю может только государство. В дальнейшем оно может предоставить земельные участки в пользование тем, кто сможет профессионально его обрабатывать, а не спекулировать. Государство в этом случае сможет контролировать, что происходит на арендованной земле.

«В том рынке, который пихают «слуги народа», мы получим никем неконтролируемую хищническую эксплуатацию земельных ресурсов. Земля – это не товар, а средство производства», — написал Загородний.

Правительство Украины не желает проводить референдум, который само же и обещало народу. Соцопрос показал, что 79% граждан страны против продажи земли иностранцам, а власти уже пообещали и «взятки под это взяли», пишет экономист.

«В общем, лето будет веселым. А учитывая, что Центральная и Северная Украина – это базовые регионы «слуг», которые быстро вкусят прелести дикого рынка, то «слугам» пора понимать, что «Хьюстон, у нас проблемы"», — подытожил Загородний свое сообщение.

Украинский политолог Константин Бондаренко предсказал Незалежной демографический кризис в связи с земельной реформой. Новые «хозяева» буду способствовать трудовой миграции из стран Азии и Африки, дешевая рабочая сила вытеснит украинских крестьян.