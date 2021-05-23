В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи

Москва, 23 мая. Межрегиональный учебный центр Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получит пять современных тренировочных комплексов для обучения связистов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, тренажеры будут переданы до конца текущего года. Они позволят проводить подготовку специалистов спутниковой, радиотелефонной, радиотелеграфной, радиосвязи и подготовку на приемных и передающих радиоустройствах, тропосферных станциях. На одном таком тренажере одновременно могут обучаться до 30 курсантов.

Кроме того, аналогичные учебно-тренировочные комплексы будут переданы в филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о предстоящих учениях подразделений РВСН.