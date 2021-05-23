Эксперт Белогорьев сравнил объем запасов нефти в РФ с резервами других стран

Москва, 23 мая. Запасы неф­ти в России на начало 2020 года составляли 107 ­млрд баррелей — страна занимала шестое место в мире. Об этом свидетельствуют данные из ежегодного обзора компании BP.

Больше резервов у Венесуэлы — 303 ­млрд баррелей. Саудовская Аравия располагает 297 миллиардами, Канада — 169 млрд, Иран — 155 млрд, Ирак — 145 млрд, а США — 68 ­млрд.

Проблема России заключается не в объемах запасов — их стране хватит на много лет — а в том, что стоимость добычи в РФ растет. Об этом заявил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, наибольшая доля сырья была выкачана еще во времена СССР.

«На 20–30 лет у нас есть нефть со средней себестоимостью. Здесь мы проигрываем конкуренцию странам Персидского залива, особенно Саудовской Аравии. Зато выигрываем у США», — отметил эксперт.

Аналитики предсказали рост цен на нефть до 80 долларов за баррель. По их мнению, это может произойти на фоне массовой вакцинации от коронавируса и открытия границ.