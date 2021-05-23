Москва, 23 мая. Комик Данила Поперечный в феврале этого года объявил, что встречается с 25-летней моделью Полиной Чистяковой. Девушка поделилась подробностями романа.

Фанаты были удивлены тем, как столь разные люди смогли сойтись. Многим показалось, что бьюти-блогер Чистякова и резкий в своей прямоте Поперечный не очень подходят друг другу.

Сама модель удивляется такому раскладу не меньше поклонников. В YouTube-шоу «Бабские истории» Чистякова рассказала, что Поперечный в отношениях открылся с другой стороны.

«Даню никогда не воспринимала как потенциального молодого человека. Со стороны казалось, что чувак прагматичный, бабник, депрессивный. А в жизни он человек, который очень уважительно ко мне относится», — объяснила знаменитость.

Девушка уточнила, что их отношения не случились бы, если бы не коронавирусные ограничения на фоне пандемии.

Сатирик Лион Измайлов в одном из интервью тоже высказал теплые чувства к Поперечному. Он признался, что молодой комик очень смешит его своими миниатюрами. Артист эстрады отметил также чувство юмора таких современных артистов, как Александр Гудков, Демис Карибидис и Гарик Харламов.