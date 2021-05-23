ЦИК сообщил о доступности электронной формы голосования на выборах в Госдуму РФ

Москва, 23 мая. Россияне смогут воспользоваться электронной формой голосования на выборах в Госдуму РФ в Москве и еще нескольких регионах. Об этом сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин.

ЦИК сообщил, что электронным голосованием можно будет воспользоваться в Москве и еще в пяти-шести регионах страны. По словам Лопатина, в единый день голосования избирателям предоставят такую форму. Решение будет приниматься исходя из критериев, которые определил ЦИК, отметил он.

«Эти критерии связаны с уровнем IT-грамотности, с возможностью заняться в регионе информационно-разъяснительной деятельностью», — уточнил член Центризбиркома.

С таким сообщением Лопатин выступил на церемонии разделения ключей шифрования блокчейна праймериз. Единый день голосования назначен на 19 сентября.

Почти 5,5 тыс. россиян станут участниками предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на думские выборы.