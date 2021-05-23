Японские ученые выявили новый механизм защиты от коронавируса

Саппоро, 23 мая. Специалисты из Университета Хоккайдо в Японии обнаружили новую защитную реакцию на вирус SARS-CoV-2, в том числе и рецептор распознавания вирусных паттернов RIG-I.

Коронавирусная инфекция поражает людей по-разному. У многих заболевание проходит бессимптомно, однако в некоторых случаях возможна тяжелая форма течения. Японские ученые нашли этому объяснение.

В результате проведенного исследования удалось выяснить, что при высокой регуляции белка RIG-I в организме может усиливаться иммунный ответ на коронавирус, а также происходит ингибирование репликации вируса. В перспективе это может помочь усовершенствовать методы диагностики и лечения пациентов с COVID-19.

Британские ученые ранее смогли подавить симптомы коронавирусной инфекции. В этом им помог экстракт гарцинии.