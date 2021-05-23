Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры

Тот факт, что «далеко не самая стройная» певица Манижа вошла в десятку лучших исполнителей песенного конкурса «Евровидение», может пагубно повлиять на российских женщин, которые могут взять с нее пример и также начать следовать принципам бодипозитива. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

В Роттердаме 22 мая прошел заключительный этап Евровидения. Первое место в конкурсе заняла итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, которая в переводе на русский язык называется «Заткнись и ладно». Следом идет певица из Франции Барбара Прави с композицией Voilà, а «бронза» досталась исполнителю Gjon's Tears из Швейцарии, выступивший с песней песней Tout l'Univers. Скандально известная Манижа заняла девятое место, что, по меркам Евровидения, сложно назвать достойным результатов. Тем не менее, убежден Барецкий, этого достаточно для того, чтобы выбранный российской исполнительницей образ бодипозитивной женщины стал популярен у нее на Родине.

«Это может плохо кончиться, — убежден шоумен. — Но Манижа в этом плане не уникум, она просто попала в тренды: на Евровидении и без нее было достаточно толстых женщин, которые вместо того, чтобы худеть, пели что-то вроде «да пошли вы все нафиг, я себе нравлюсь». Лучше бы сели на диету и перестали жрать эти гамбургеры!»

Писатель возмущен, что каждый раз, когда он заходит в «Макдоналдс», там сидят одни женщины.

«Девушка и фастфуд — это две планеты, которые не должны пересекаться! — убежден режиссер. — Дома надо готовить! И не бургеры, — хотя я понимаю, что очень хочется! — а нормальную здоровую пищу, овощи там, салаты фигачить, и все такое».

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Собеседник ФАН также признался, что не понимает стремление женщин добиться независимости от мужчин — как раз именно эта тема, по его мнению, стала лейтмотивом всего выступления Манижи.

«Мужики сейчас все для баб делают! — заявил Барецкий. — Наша страна вообще создана для женщин: президент и правительство постоянно беспокоятся только о них да о детях, всякие пособия им выделяют, денежную помощь и так далее. Про мужчин же все забыли: они у нас либо за длинным рублем гоняются, либо в тюрьмах сидят».

Подобный сексизм, по мнению шоумена, проявляется и на уровне организации услуг населению.

«Всюду массажные и маникюрные салоны! — возмущен писатель. — Все для вас, дорогие женщины! А мужику уже и выпить толком негде, курить так вообще позапрещали везде. Так что вот эта бабская волна негатива, типа «я сама!» и «мне никто не нужен!» — она коробит, конечно. Ты что, одна живешь, что ли? Не помогает никто? А физическую работу кто делает? Кто поднимет тебе холодильник на девятый этаж, если не мужик?»

Режиссер подчеркнул, что если мужчины заведут подобную «песню» о своей независимости от женщин, то это «вообще будет туши свет».