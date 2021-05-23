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Ближний Восток
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Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
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Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры

Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Simon Belcher / instagram.com / @stas_bareckiy

Тот факт, что «далеко не самая стройная» певица Манижа вошла в десятку лучших исполнителей песенного конкурса «Евровидение», может пагубно повлиять на российских женщин, которые могут взять с нее пример и также начать следовать принципам бодипозитива. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

В Роттердаме 22 мая прошел заключительный этап Евровидения. Первое место в конкурсе заняла итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, которая в переводе на русский язык называется «Заткнись и ладно». Следом идет певица из Франции Барбара Прави с композицией Voilà, а «бронза» досталась исполнителю Gjon's Tears из Швейцарии, выступивший с песней песней Tout l'Univers. Скандально известная Манижа заняла девятое место, что, по меркам Евровидения, сложно назвать достойным результатов. Тем не менее, убежден Барецкий, этого достаточно для того, чтобы выбранный российской исполнительницей образ бодипозитивной женщины стал популярен у нее на Родине.

«Это может плохо кончиться, — убежден шоумен. — Но Манижа в этом плане не уникум, она просто попала в тренды: на Евровидении и без нее было достаточно толстых женщин, которые вместо того, чтобы худеть, пели что-то вроде «да пошли вы все нафиг, я себе нравлюсь». Лучше бы сели на диету и перестали жрать эти гамбургеры!»

Писатель возмущен, что каждый раз, когда он заходит в «Макдоналдс», там сидят одни женщины.

«Девушка и фастфуд — это две планеты, которые не должны пересекаться! — убежден режиссер. — Дома надо готовить! И не бургеры, — хотя я понимаю, что очень хочется! — а нормальную здоровую пищу, овощи там, салаты фигачить, и все такое».

Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
Prt Scr youtube.com  / Eurovision Song Contest

Собеседник ФАН также признался, что не понимает стремление женщин добиться независимости от мужчин — как раз именно эта тема, по его мнению, стала лейтмотивом всего выступления Манижи.

«Мужики сейчас все для баб делают! — заявил Барецкий. — Наша страна вообще создана для женщин: президент и правительство постоянно беспокоятся только о них да о детях, всякие пособия им выделяют, денежную помощь и так далее. Про мужчин же все забыли: они у нас либо за длинным рублем гоняются, либо в тюрьмах сидят».

Подобный сексизм, по мнению шоумена, проявляется и на уровне организации услуг населению.

«Всюду массажные и маникюрные салоны! — возмущен писатель. — Все для вас, дорогие женщины! А мужику уже и выпить толком негде, курить так вообще позапрещали везде. Так что вот эта бабская волна негатива, типа «я сама!» и «мне никто не нужен!» — она коробит, конечно. Ты что, одна живешь, что ли? Не помогает никто? А физическую работу кто делает? Кто поднимет тебе холодильник на девятый этаж, если не мужик?»

Режиссер подчеркнул, что если мужчины заведут подобную «песню» о своей независимости от женщин, то это «вообще будет туши свет».

«А такое вполне может произойти, — убежден собеседник ФАН. — Скажут что-нибудь вроде «Зачем нам бабы? У нас есть интернет!» — и все, до свидания».

евровидение барецкий гамбургер бодипозитив манижа
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