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22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
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Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России

ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Париж, 23 мая. Представители центральноафриканской диаспоры во Франции вышли на демонстрацию в поддержку России, которая помогает ЦАР восстановить мир и порядок в республике.

На опубликованных фото видно, что мероприятие прошло спокойно и организованно, а участники использовали медицинские маски. Они размахивали флагами РФ и ЦАР, а желающие получили возможность подойти к микрофону и высказаться.

Демонстрацию организовали на фоне очередного витка антироссийской кампании во французских СМИ, вызванного премьерой киноленты «Турист». Картину, посвященную работе инструкторов из РФ в ЦАР, впервые показали на большом экране 14 мая на центральном стадионе столицы африканского государства.

Российская премьера художественного фильма состоялась 19 мая в эфире телеканала НТВ, а с 22 числа он доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах. Картина вызвала восторг зрителей Центральноафриканской Республики и получила крайне положительные отзывы у россиян.

Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
Федеральное агентство новостей  / 

Однако Франция, которая обеспокоена утратой влияния в бывшей колонии, осталась недовольна выходом боевика, поскольку он отражает ведущую роль Москвы в стабилизации обстановки на территории ЦАР. СМИ Пятой республики опубликовали очередной фейк о якобы совершенных инструкторами из РФ преступлениях, а в качестве подтверждения использовали кадры из только что вышедшей киноленты.

Эту топорную провокацию моментально разоблачили. А глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей высмеял действия французской прессы в личном Telegram-аккаунте.

африка цар
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