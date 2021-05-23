Париж, 23 мая. Представители центральноафриканской диаспоры во Франции вышли на демонстрацию в поддержку России, которая помогает ЦАР восстановить мир и порядок в республике.

На опубликованных фото видно, что мероприятие прошло спокойно и организованно, а участники использовали медицинские маски. Они размахивали флагами РФ и ЦАР, а желающие получили возможность подойти к микрофону и высказаться.

Демонстрацию организовали на фоне очередного витка антироссийской кампании во французских СМИ, вызванного премьерой киноленты «Турист». Картину, посвященную работе инструкторов из РФ в ЦАР, впервые показали на большом экране 14 мая на центральном стадионе столицы африканского государства.

Российская премьера художественного фильма состоялась 19 мая в эфире телеканала НТВ, а с 22 числа он доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах. Картина вызвала восторг зрителей Центральноафриканской Республики и получила крайне положительные отзывы у россиян.

Федеральное агентство новостей /

Однако Франция, которая обеспокоена утратой влияния в бывшей колонии, осталась недовольна выходом боевика, поскольку он отражает ведущую роль Москвы в стабилизации обстановки на территории ЦАР. СМИ Пятой республики опубликовали очередной фейк о якобы совершенных инструкторами из РФ преступлениях, а в качестве подтверждения использовали кадры из только что вышедшей киноленты.

Эту топорную провокацию моментально разоблачили. А глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей высмеял действия французской прессы в личном Telegram-аккаунте.