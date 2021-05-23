В Сети сравнили Чехию и Украину по стоимость жизни

Киев, 23 мая. Украинцы все чаще едут в Чехию ради стабильной экономики и высокого уровня жизни, но действительно ли это лучшее решение.

Издание «Экономика 24» провело собственное расследование. Журналисты выяснили, где жить лучше. Чехия привлекает многих украинцев стабильной экономики и высоким уровнем жизни.

Пожалуй главным важным отличием Чехии является ее членство в Евросоюзе, куда Украина только стремится. Не секрет, что уровень жизни внутри страны, в первую очередь зависит от уровня зарплат ее граждан.

Индекс стоимости жизни на Украине равен 29.78, когда в Чехии эта цифра составляет 49.97. Индекс качества жизни, соответственно в Чехии так же выше — эта цифра составляет 158,33 против 107,86 украинских.

Средняя месячная зарплата украинца по данным Госкомстата по состоянию на март 2021 года составляет 13 612 гривен, когда в Чехии средний заработок (в переводе на гривны) составляет 50 970 гривен, согласно данным ​ статистики Госкомстата за IV квартал 2020 года.

Общая стоимость продуктов в Чехии намного выше, чем на Украине, на некоторые позиции почти в два раза. Исключением является молоко, которое в Чехии на несколько копеек дешевле. Дюжину яиц на Украине можно купить за 32,44 гривны, когда в Чехии придется отдать 54,44 гривны. Буханка хлеба обходится украинцам в 31,97, чехи заплатят за нее всего 14,75 гривны, по всем остальным продуктам, по большей части цены в разы выше.

Досуг и шопинг объективно оценить практически невозможно, так как цены на одежду в Чехии практически идентичные украинским. А вот стоимость билета в кино или клуб, включая напитки в чешском баре заметно выше.

Цены на рестораны и чешский фастфуд также существенно выше украинских. для примера о дно комбо-меню в чешском Макдоналдсе придется выложить 185 гривен, когда в Киеве, например оно будет стоит 110 гривен. Что касается ужина на двоих в среднем ресторане, то украинцам придется заплатить за двоих 600 гривен, а в Чехии он будет стить примерно 923 гривны.

Стоимость коммунальных услуг в Чехии всегда включена в арендную плату. Такой же принцип действует и на Украине. Согласно данным сайта Numbeo украинские арендодатели возьмут с квартирантов 5 596 гривен, тогда как в Чехии жильцам придется отдать 13 974 гривен. Но не стоит забывать, что и зарплаты в Чехии существенно выше.

Коммунальные платежи за квартиру площадью 85 квадратных метров, на Украине обойдутся в 2697 гривен, тогда как в Чехии они составят примерно 5 849 гривен.

Средняя стоимость билета на автобус в украинском городе в 4,5 раза дешевле чем в чешском. За поездку в одну сторону в Чехии нужно будет отдать 13,52 гривны, а на Украине всего семь.

Бензин на Украине дешевле чешского почти на 12 гривен. Покупка автомобиля среднего класса (Volkswagen Golf 1.4 90 KW) украинскому автолюбителю обойдется в 590 тысяч гривен, а в Чехии придется отдать 633 тысяч гривен.

Можно сделать вывод, что в Чехии население может позволит себе в разы больше, чем на Украине. При этом в расход берется не только соотношение уровня жизни, заработной платы, стоимости товаров и услуг в стране, но и месячные расходы. Они, к слову без учета арендной платы на одного человека в Чехии, например, составляют около 18 478 гривен при зарплате почти в 60 тысяч.

При этом средний украинец в месяц тратит 11 033 гривен, тогда как его зарплата немного больше чем 13,6 тысячи гривен. Таким образом делаем вывод, что в Чехии действительно жить намного дешевле и выгоднее, чем на Украине.

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