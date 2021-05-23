Подорожание «вторички» в крупных городах России оказалось незначительным

Москва, 23 мая. Средняя стоимость вторичного жилья в крупнейших российских городах выросла менее чем на 1% за месяц. Значение продолжает стагнировать на фоне повышения предложения.

Цена вторичной недвижимости составила в среднем 90,6 тысячи рублей за квадратный метр. Согласно данным сервиса ЦИАН, стоимость увеличилась на 0,9% по сравнению с апрелем и на 17% относительно аналогичного периода годом ранее. Месячная динамика оказалась более выраженной в апреле — 1,3% и марте — 1,2%, передает Forbes.

В настоящее время медианная стоимость вторичного жилья в Москве составляет 260,4 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с апрелем значение повысилось на 0,8%, а относительно мая прошлого года — на 15,7%. В Санкт-Петербурге за аналогичный период времени недвижимость подорожала на 1,4% и 24,8% соответственно. «Квадрат» жилья обойдется покупателям в 161,7 тысячи рублей.

Риелторы ранее рассказали, где представлено наибольшее количество квартир на столичном первичном рынке. Большинство жилых помещений в новостройках Москвы расположены в Даниловском районе.