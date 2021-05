Еврейские общины просят Байдена остановить растущий антисемитизм

Вашингтон, 23 мая. Четыре еврейские общины написали открытое письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену, в котором попросили обратить внимание на растущий антисемитизм из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Главу США также просят назначить инспектора при Госдепартаменте, который бы курировал это направление. Текст письма появился в официальном аккаунте организации Антидиффамационная лига (ADL).

As #antisemitism is rising across the country and the world, we are proud to join with @Hadassah, @AJCGlobal, @jfederations and @OrthodoxUnion in sending this letter to @POTUS offering the @WhiteHouse solutions and specific recommendations to fight antisemitism. ⬇️ pic.twitter.com/q2mfJMsqfY