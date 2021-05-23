Еврейские общины просят Байдена остановить растущий антисемитизм

Вашингтон, 23 мая. Четыре еврейские общины написали открытое письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену, в котором попросили обратить внимание на растущий антисемитизм из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Главу США также просят назначить инспектора при Госдепартаменте, который бы курировал это направление. Текст письма появился в официальном аккаунте организации Антидиффамационная лига (ADL).

As #antisemitism is rising across the country and the world, we are proud to join with @Hadassah, @AJCGlobal, @jfederations and @OrthodoxUnion in sending this letter to @POTUS offering the @WhiteHouse solutions and specific recommendations to fight antisemitism. ⬇️ pic.twitter.com/q2mfJMsqfY — ADL (@ADL) May 21, 2021

Обращение к Байдену подписали Американская еврейская община, ADL, Еврейская федерация Северной Америки, Хадасса и Союз ортодоксальных еврейских общин Америки. В тексте они поблагодарили стороны за прекращение огня между Израилем и Палестиной и выразили свои опасения.

«Данный конфликт используют для усиления антисемитской риторики. Подначивают нападения на евреев и общины. Он будет иметь далекие последствия», — говорится в тексте.

Общины призвали Байдена использовать его авторитет, чтобы «громко и ясно высказаться против антисемитизма». В письме также содержится предложение назначить инспектора Госдепартамента по этому направлению.

ADL зафиксировала «резкий всплеск» преступлений на почве антисемитизма. По данным организации, только за период с 7 по 14 мая в различных социальных сетях они обнаружили 17 тыс. сообщений, содержащих фразу «Гитлер был прав». Также тысячи людей прошли маршем в крупных городах США в знак протеста против действий Израиля. А в прошедшее воскресенье два человека разбили окно в синагоге в Скоки, расположенном в штате Иллинойс. Они оставили на полу записку: «Свободу Палестине». Подобные случаи проявления агрессии по национальному признаку происходили также в Нью-Йорке, Тусоне, Бэл-Харборе и других населенных пунктах.

Израиль и Палестина

Ситуация на границе Израиля и Палестины обострилась 10 мая. Военные доложили, что со стороны сектора Газа было выпущено около трех тысяч ракет. В ответ нанесены сотни ударов по объектам ХАМАС. В результате происшествия погибли десять граждан, еще 50 получили травмы. В Палестине насчитывается 218 жертв, среди которых 58 — дети.

Стороны договорились о прекращении режима огня с 2:00 часов ночи 21 мая. Остановить конфликт удалось при посредничестве Египта.