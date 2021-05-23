Еврейские общины просят Байдена остановить растущий антисемитизм

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 22:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
21:01
Политика
«Блестящая операция»: Витязева похвалила спецслужбы за задержание основателя Nexta
21:00
ФАН-ТВ
В Латвии появился госпиталь для растений
Все новости
23 мая 22:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
21:01
Политика
«Блестящая операция»: Витязева похвалила спецслужбы за задержание основателя Nexta
21:00
ФАН-ТВ
В Латвии появился госпиталь для растений
Все новости

Еврейские общины просят Байдена остановить растущий антисемитизм

США
Еврейские общины просят Байдена остановить растущий антисемитизм
ФБА «Экономика сегодня»  /  Мурашова Кристина

Вашингтон, 23 мая. Четыре еврейские общины написали открытое письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену, в котором попросили обратить внимание на растущий антисемитизм из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Главу США также просят назначить инспектора при Госдепартаменте, который бы курировал это направление. Текст письма появился в официальном аккаунте организации Антидиффамационная лига (ADL).

Обращение к Байдену подписали Американская еврейская община, ADL, Еврейская федерация Северной Америки, Хадасса и Союз ортодоксальных еврейских общин Америки. В тексте они поблагодарили стороны за прекращение огня между Израилем и Палестиной и выразили свои опасения.

«Данный конфликт используют для усиления антисемитской риторики. Подначивают нападения на евреев и общины. Он будет иметь далекие последствия», — говорится в тексте.

Общины призвали Байдена использовать его авторитет, чтобы «громко и ясно высказаться против антисемитизма». В письме также содержится предложение назначить инспектора Госдепартамента по этому направлению.

ADL зафиксировала «резкий всплеск» преступлений на почве антисемитизма. По данным организации, только за период с 7 по 14 мая в различных социальных сетях они обнаружили 17 тыс. сообщений, содержащих фразу «Гитлер был прав». Также тысячи людей прошли маршем в крупных городах США в знак протеста против действий Израиля. А в прошедшее воскресенье два человека разбили окно в синагоге в Скоки, расположенном в штате Иллинойс. Они оставили на полу записку: «Свободу Палестине». Подобные случаи проявления агрессии по национальному признаку происходили также в Нью-Йорке, Тусоне, Бэл-Харборе и других населенных пунктах.

Израиль и Палестина

Ситуация на границе Израиля и Палестины обострилась 10 мая. Военные доложили, что со стороны сектора Газа было выпущено около трех тысяч ракет. В ответ нанесены сотни ударов по объектам ХАМАС. В результате происшествия погибли десять граждан, еще 50 получили травмы. В Палестине насчитывается 218 жертв, среди которых 58 — дети.

Стороны договорились о прекращении режима огня с 2:00 часов ночи 21 мая. Остановить конфликт удалось при посредничестве Египта.

сша палестина Евреи антисиметизм
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 221909 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 80272 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 69830 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 54479 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 53390 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Все новости / США / Еврейские общины просят Байдена остановить растущий антисемитизм
Рейтинг@Mail.ru