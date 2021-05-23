Аналитики оценили вероятность дальнейшего роста криптовалют

Москва, 23 мая. Стоимость биткоина за последнюю неделю снизилась на 21% и сейчас находится в диапазоне 35-38 тысяч долларов. Аналитики и эксперты оценили дальнейшие перспективы рынка криптовалют.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что для дальнейшего роста криптовалют необходимы новые стимулы в виде позитивных новостей. Однако, по его мнению, пока рано однозначно утверждать как о коррекции рынка, так и о его восстановлении.

Курс биткоина в ближайшее время может восстановиться до 45-50 тысяч долларов, но о новом цикле роста сейчас не может быть и речи, указал директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников. Он считает, что рынок уже перегрет, а твиты Илона Маска и запреты в Китае стали спусковым крючком для того, что и так назревало, передает РБК.

По мнению Сошникова, в ближайшие месяцы ситуация на рынке криптовалют останется неопределенной. Биткоин будет то расти, то падать в пределах 32-52 тысяч долларов, прогнозирует аналитик.

Тем временем стало известно, что власти США и Китая намерены еще больше ужесточить контроль над крипторынком. Американские законодатели обозначили регулирование рынка цифровых денег одним из ключевых приоритетов своей работы в этом году.