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новостей
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
21:01
Политика
«Блестящая операция»: Витязева похвалила спецслужбы за задержание основателя Nexta
21:00
ФАН-ТВ
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Аналитики оценили вероятность дальнейшего роста криптовалют

Экономика
Аналитики оценили вероятность дальнейшего роста криптовалют
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 23 мая. Стоимость биткоина за последнюю неделю снизилась на 21% и сейчас находится в диапазоне 35-38 тысяч долларов. Аналитики и эксперты оценили дальнейшие перспективы рынка криптовалют.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что для дальнейшего роста криптовалют необходимы новые стимулы в виде позитивных новостей. Однако, по его мнению, пока рано однозначно утверждать как о коррекции рынка, так и о его восстановлении.

Курс биткоина в ближайшее время может восстановиться до 45-50 тысяч долларов, но о новом цикле роста сейчас не может быть и речи, указал директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников. Он считает, что рынок уже перегрет, а твиты Илона Маска и запреты в Китае стали спусковым крючком для того, что и так назревало, передает РБК.

По мнению Сошникова, в ближайшие месяцы ситуация на рынке криптовалют останется неопределенной. Биткоин будет то расти, то падать в пределах 32-52 тысяч долларов, прогнозирует аналитик.

Тем временем стало известно, что власти США и Китая намерены еще больше ужесточить контроль над крипторынком. Американские законодатели обозначили регулирование рынка цифровых денег одним из ключевых приоритетов своей работы в этом году.

прогноз биткоин криптовалюты деев сошников
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