Сенатор Алтабаева назвала приоритетный вопрос в отношениях между Россией и Украиной

Симферополь, 23 мая. Вопрос освобождения задержанных Киевом крымчан является приоритетным для дискуссии о российско-украинском сотрудничестве, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Жители Севастополя и других крымских городов приезжают на территорию Украины к родителям и родственникам. Россияне не знают, что в отношении них могут быть возбуждены какие-то дела, сказала Алтабаева.

«Если люди участвовали в референдуме или они даже в общественных организациях состояли и высказывали открыто свою позицию в отношении принадлежности Крыма и Севастополя, то они с точки зрения Киева являются нарушителями закона», — уточнила сенатор.

Для крымчан это может закончиться печально, поскольку их задерживают и преследуют без каких-либо реальных оснований. Этот гуманитарный вопрос является приоритетным, подчеркнула Алтабаева.

Ранее в Крыму предложили провести процедуру демаркации украинской границы.