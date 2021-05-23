Стало известно, почему в авто не стоит устанавливать новую шумоизоляцию

Москва, 23 мая. Российских автовладельцев предостерегли от оборудования автомобиля дополнительной шумоизоляцией.

Широко известно, что многие автомобили не могут похвастаться «тихим» салоном, даже если это представители премиального сегмента. Многие производители стремятся к удешевлению производства и заменяют детали более «шумными» аналогами. Помимо этого, отсутствие шумоизолирующих материалов может объясняться желанием снизить автомобильную массу.

По этой причине многие автолюбители прибегают к использованию самостоятельной «прокачки» автомобиля и устанавливают любительскую шумоизоляцию, делая это самостоятельно, либо в специальных ателье. Об этом пишет «Российская газета».

После подобных процедур автомобиль может стать гораздо тяжелее, что в дальнейшем обязательно скажется на расходе топлива и изменении управляемости. Помимо этого, если работы по установке будут произведены неправильно, то владельцы машин должны быть готовы к появлению различных люфтов, перегревов и дефектов в использовании некоторых функций автомобиля.

Частые ошибки также можно увидеть среди людей, эксплуатирующих транспортные средства с турбированными двигателями. Эксперты рассказали об основных промахах.