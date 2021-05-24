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Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
02:16
Политика
Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
02:01
Армия
США захотели создать гидросамолет как у России
02:00
Политика
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
01:41
Происшествия
Несанкционированный концерт завершился гибелью подростка в перестрелке в США
01:41
Общество
Победители Евровидения захотели выступить в России
01:32
Политика
Сенатор США заявил об открытых расистах в израильском правительстве
01:21
Общество
Дачникам назвали растения, за которые им могут грозить штрафы
01:00
Украина
«Как тут жить нашим детям»: в Киеве заявили, что Украина превратилась в зоопарк
00:53
Происшествия
Москвичка упала под поезд на станции метро «Тульская» и сломала ногу
00:52
Политика
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с покушением на блогера из Чечни
00:39
Происшествия
Основателя Baza Могутина обязали явиться в ОВД в понедельник
00:37
Технологии
США испугались китайского робота в космосе
00:24
Политика
Портал «Единой России» подвергся DDoS-атаке в преддверии праймериз
00:10
Происшествия
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пещерах мужчины в Татарстане
00:00
Общество
Немцы хвалят российскую вакцину «Спутник V»
00:00
Общество
Чемпионы спортивных конных соревнований Крыма и России воспитываются в клубах Алушты
23:58
Общество
Названа вероятная причина задержания главреда Baza Никиты Могутина
23:54
Общество
Истощенную белую медведицу отправили из Якутии в Москву на реабилитацию
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Происшествия
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Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко

Политика
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Федеральное агентство новостей  / 

Власти Белоруссии имеют право задерживать подозреваемых в совершении преступлений, если те оказались на ее территории. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

В небе над Республикой Беларусь был развернут и был вынужден совершить экстренную посадку в Минске пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Почти долетев до точки назначения, пилоты рейса получили сигнал о минировании и в сопровождении истребителя РБ Миг-29 и приземлились в аэропорту белорусской столицы. Прибывшие на борт лайнера белорусские силовики обнаружили на нем Романа Протасевичасооснователя Telegram-канала NEXTA, разыскиваемого в РБ за совершение тяжких преступлений. Правоохранители задержали его.

Случившееся мгновенно получило широкий международный резонанс: президент Литвы потребовал от своего белорусского коллеги немедленно освободить Протасевича, а его советник назвал операцию по посадке самолета «заранее спланированной», поскольку власти РБ «знали, кто находится на борту». МИД Австрии призвал провести международное расследование инцидента, внешнеполитическое ведомство ФРГ требует от Минска «разъяснений», а Франция призывает Европу «к жесткому и единому ответу». Премьер-министр Польши, в свою очередь, заявил, что попросил председателя Европейского совета обсудить немедленные санкции против Белоруссии.

«Александр Лукашенко разгневан, — заявил Марков. — Он знает о той важной роли, которую Протасевич сыграл в организации государственного переворота против него, и помнит, как американцы и поляки пытались устроить его убийство. Поэтому в данном случае он воспользовался моделью, которую СБУ и ЦРУ хотели применить летом 2020 года против военных, воевавших в Донбассе и вылетевших в Минск. Их самолет пролетал через украинскую территорию, и его хотели принудить приземлиться в Киеве, но не смогли».

Лукашенко, по мнению политолога, взял этот прием на вооружение и «блестяще провернул сам», как только представилась возможность.

«Проблема здесь в том, что американцы, ощущающие себя хозяевами мира, признают право поступать подобным образом только за собой, — заметил эксперт. — И в данной ситуации белорусский лидер проявил колоссальное мужество, бросив вызов монополии Соединенных Штатов на проведение таких операций!»

Марков убежден, что самолет с основателем НЕХТА был посажен по приказу Лукашенко
twitter.com  / @pr0tez

Однако теперь, продолжил собеседник ФАН, «понесется по полной программе».

«Лукашенко обвинят в государственном терроризме и будут максимально блокировать по всем пунктам, — заметил Марков. — Ну а поскольку мы его в этой ситуации поддержим, то, как следствие, достанется и нам. Конфронтация выйдет на новый уровень! Более того: я убежден, что теперь из-за этой ситуации саммит «Байден-Путин» будет сорван».

Политолог также прокомментировал действия экипажа самолета, на котором летел Протасевич: по его словам, тот не имел право отказать требованиям белорусских властей приземлиться в аэропорту Минска, если таковые, конечно, имели место.

«За безопасность самолетов отвечает то государство, в воздушной зоне которого они находятся, — заметил эксперт. — Что же касается слухов о том, что посланный на помощь истребитель был готов сбить пассажирский лайнер, если бы тот отказался проследовать в аэропорт Минска, то они не имеют под собой никаких оснований: так могла бы поступить киевская хунта, но только не Александр Лукашенко».

путин сша белоруссия украина лукашенко байден нехта протасевич
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Все новости / Политика / Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
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