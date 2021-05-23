Кнутов рассказал, чем опасны полеты разведывательной авиации НАТО у границ РФ

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23 мая 22:01
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новостей
22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
21:01
Политика
«Блестящая операция»: Витязева похвалила спецслужбы за задержание основателя Nexta
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Кнутов рассказал, чем опасны полеты разведывательной авиации НАТО у границ РФ

Армия
Кнутов рассказал, чем опасны полеты разведывательной авиации НАТО у границ РФ
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Tony R. Tolley

, 23 мая. Полеты самолетов-шпионов НАТО у государственных границ России могут производиться в «нехороших целях», утверждает военный аналитик Юрий Кнутов.

Эксперт в беседе с блогерами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса» рассказал, чем опасны полеты разведывательной авиации НАТО у российских границ. По мнению Кнутова, появление зарубежных шпионских самолетов у рубежей России может преследовать «нехорошие цели» — например, взять на измор войска ПВО, чтобы потом нанести внезапный удар. Аналитик предположил, что страны военного блока способны воплотить в жизнь сценарий, который ранее осуществили в Израиле.

«В свое время Израиль приучил египтян к тому, что его ВВС используют для тренировок воздушное пространство Средиземного моря. Это обернулось тем, что в июне 1967 года самолеты еврейского государства уничтожили египетские аэродромы», — напомнил эксперт.

Он предположил, что аналогичным образом войска Североатлантического альянса могут атаковать Россию, чтобы захватить Калининград и Крымский полуостров в течение одного-двух дней.

Войска военного блока уже проводят учения, в ходе которых отрабатывают возможные сценарии столкновения с Россией — речь идет о маневрах Defender Europe 2021. Некоторые страны отказались от участия в масштабных тренировках. Так, например, в Ереване сообщили, что не будут направлять своих военных на учения, пишет сайт 360tv.ru.

россия нато израиль
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