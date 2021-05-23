Кнутов рассказал, чем опасны полеты разведывательной авиации НАТО у границ РФ

, 23 мая. Полеты самолетов-шпионов НАТО у государственных границ России могут производиться в «нехороших целях», утверждает военный аналитик Юрий Кнутов.

Эксперт в беседе с блогерами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса» рассказал, чем опасны полеты разведывательной авиации НАТО у российских границ. По мнению Кнутова, появление зарубежных шпионских самолетов у рубежей России может преследовать «нехорошие цели» — например, взять на измор войска ПВО, чтобы потом нанести внезапный удар. Аналитик предположил, что страны военного блока способны воплотить в жизнь сценарий, который ранее осуществили в Израиле.

«В свое время Израиль приучил египтян к тому, что его ВВС используют для тренировок воздушное пространство Средиземного моря. Это обернулось тем, что в июне 1967 года самолеты еврейского государства уничтожили египетские аэродромы», — напомнил эксперт.

Он предположил, что аналогичным образом войска Североатлантического альянса могут атаковать Россию, чтобы захватить Калининград и Крымский полуостров в течение одного-двух дней.

Войска военного блока уже проводят учения, в ходе которых отрабатывают возможные сценарии столкновения с Россией — речь идет о маневрах Defender Europe 2021. Некоторые страны отказались от участия в масштабных тренировках. Так, например, в Ереване сообщили, что не будут направлять своих военных на учения, пишет сайт 360tv.ru.