Жители Приморского края перевели мошенникам более 12,2 млн рублей

Красноярск, 23 мая. За неделю в территориальные подразделения полиции обратились 74 гражданина. Они перевели мошенникам более 12,2 млн рублей.

Мошенники могут рассказывать о социальных выплатах, о надбавках к пенсии, нередки звонки от лжесотрудников банка или правоохранительных органов.

Мошенники стали использовать технологию дипфейков. С ее помощью злоумышленники синтезируют аудиовизуальный контент, создают вполне реалистичные аудиозаписи с голосами людей и готовят новые данные из существующих. Таким образом аферисты обхитрили жительницу региона, представились ее сыном и попросили перевести на счет деньги.

Мошенники могут использовать старые мобильные номера, сообщал ФАН. Они получают доступ к аккаунтам и устраивают фишинговые и спам-атаки.