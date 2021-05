Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен

Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) объявило об открытии двух новых станций метро, которые будут введены в эксплуатацию 1 июня. К настоящему моменту завершены все необходимые испытания.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в подробностях проектов станций, их целесообразности и значении для жителей эмирата.

В преддверии выставки

Новые станции носят названия «Инвестментс парк» и «Экспо-2020». Они завершают «Маршрут-2020» — ответвление от красной линии метрополитена.

Таким образом, станция «Джебель Али» становится пересадочной: теперь от «Рашидии» можно будет добраться как до «ОАЭ Эксчейндж», так и до «Экспо-2020».

Объекты построены в связи с грядущей всемирной выставкой, носящей название, как ни странно, «Экспо-2020». Она должна была проходить с 20 октября 2020 г. по 10 апреля года текущего, однако мероприятие перенесли на 1 октября 2021 г. в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса. Название сохранили в маркетинговых целях.

«Открытие двух станций на «Маршруте-2020» совпадает с началом обратного отсчета времени до открытия в Дубае «Экспо-2020», — заявил генеральный директор RTA Маттар аль-Тайер.

Эта линия метро действует с 1 января. В ноябре была завершена постройка станций «Джебель Али», «Гаденс», «Дискавери Гаденс», «Аль-Фуржан», «Джумейра Гольф». Таким образом, «Инвестментс парк» и «Экспо-2020» становятся шестой и седьмой станциями данного участка. При этом для общего пользования они будут открыты лишь в октябре. До этого момента доступ к новым станциям будет только у людей со специальными пропусками — рабочих и специалистов, связанных с подготовкой выставки.

«С 1 июня перемещение до станции «Экспо-2020» будет открыто только для тех, кто имеет допуск к выставочному комплексу до его официального публичного открытия 1 октября», — отметил аль-Тайер.

Цифры

Стоимость постройки всего «Маршрута-2020» составила 2,9 млрд долларов. Он «растянут» на 15 километров и проходит через районы, общее население которых достигает 270 тысяч человек.

Время пути от дальней конечной «красной» станции «Рашидия» до «Экспо-2020» составит 74 минуты, в то время как дорога от «ОАЭ Эксчейндж» до пересадочной «Джебель Али» займет в среднем 12 минут. За час через каждую станцию проходят 24 состава.

Для обслуживания новой ветки созданы 35 автобусных маршрутов, восемь из которых приходятся на две последние станции. Также обеспечены стоянки для автотранспорта.

Общая пропускная способность «Маршрута-2020» составляет до 23 тысяч человек в каждую сторону. Предполагается, что средняя ежесуточная загрузка ветки установится на отметке примерно в 125 тысяч пассажиров с перспективой ее увеличения до 275 тысяч к 2030 году.

«Инвестментс парк»

Данная подземная станция занимает площадь в 27 тысяч квадратных метров и оборудована двумя посадочными платформами. Максимальная нагрузка составляет 250 тысяч человек ежедневно при 14 тысячах в час пик.

На выходе расположены четыре автобусные остановки, а также места для такси и частного транспорта. Под торговую площадь выделены 315 квадратных метров.

«Экспо-2020»

Наземная станция занимает 18,8 тысячи квадратных метров, а ее здание выполнено в форме крыла самолета, что, по задумке авторов, отражает стремление Дубая к инновациям.

Она располагает тремя посадочными платформами и интегрирована с остановками общественного транспорта, а также с автостоянками. Девять торговых точек размещаются на 364 квадратных метрах.

По расчетам, ежедневное количество пользователей станции составит 39 тысяч человек по будням и 47 тысяч — по выходным. Из них до 29% будут являться посетителями выставки.

Значение и оправданность

Подсчет стоимости проезда в дубайском метро осложнен двумя факторами.

Во-первых, оплата осуществляется исключительно по карточкам. Их существует три вида, отличающихся по стоимости. Кроме того, в составах присутствуют как «люксовые», так и стандартные вагоны, проезд в которых также стоит по-разному.

Во-вторых, объект расположен в трех городских зонах Дубая. Пересечение их границ оценивается дороже, чем курсирование в пределах одного района.

В результате поездка по красной карте обойдется в 1–2,2 доллара, по серебряной — в 0,75–2 доллара, и по золотой — в 1,25–3,75 доллара.

Если за среднюю стоимость проезда взять два доллара, то получится, что после 1 октября «Маршрут-2020» будет приносить прибыль в размере около 250 тысяч долларов в день и по 550 тысяч — к 2030 г. То есть в среднем около 146 млн долларов ежегодно.

При этом значительная часть прибыли (в том числе и от торговых точек) будет затрачиваться на выплаты зарплат персоналу и на техническую поддержку метро. Это исключает компенсацию расходов на постройку ветки в обозримом будущем на основе одной лишь платы за проезд, что «обрекает» метрополитен на постоянную финансовую поддержку со стороны государства.

Как мы видим, главным мотиватором возведения «Маршрута» являлась отнюдь не прибыль, а здание «Экспо-2020», тесно связанное со знаковым мировым событием. Новые станции метро должны продемонстрировать гостям Дубая богатство и технологическую продвинутость Объединенных Арабских Эмиратов, следовательно — поднять международный престиж страны.

После выставки линия останется гармоничной частью системы метрополитена, упрощающего перемещение по городу для местных жителей и туристов.