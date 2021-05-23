Niletto выиграл в двух номинациях премии RU.TV

Москва, 23 мая. Российский музыкальный исполнитель Данил Прытков, более известный как Niletto, выиграл в категориях «Лучший старт» и «Одна классная номинация» премии RU.TV.

Торжественное вручение наград прошло в «Крокус Сити Холле» 22 мая. Конкурентами Niletto в номинации «Лучший старт», в которой он выступил со своим хитом «Любимка», стали исполнители Jony, Dabro, Ваня Дмитриенко и Хабиб.

Вторая награда в категории «Одна классная номинация» была присуждена артисту по итогам зрительского голосования. Оно проходило онлайн на протяжении нескольких месяцев. Niletto поблагодарил фанатов за оказанную поддержку и похвастался трофеями на камеру.

«Две вот таких блестящих прикольных штучки мы забрали. Это все люди, которые слушают и любят наши песни. RU.TV, спасибо! Спасибо каждому, кто болел и голосовал за нас», — заявил музыкант.

Лауреатом премии RU.TV стал Дима Билан, которого жюри признали лучшим певцом этого года. Исполнитель обратился к организаторам мероприятия и своим поклонникам со словами благодарности.