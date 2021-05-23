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22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
22:00
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Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
22:00
ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
21:01
Политика
«Блестящая операция»: Витязева похвалила спецслужбы за задержание основателя Nexta
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Niletto выиграл в двух номинациях премии RU.TV

Шоу-бизнес
Niletto выиграл в двух номинациях премии RU.TV
instagram.com  /  @niletto_official

Москва, 23 мая. Российский музыкальный исполнитель Данил Прытков, более известный как Niletto, выиграл в категориях «Лучший старт» и «Одна классная номинация» премии RU.TV.

Торжественное вручение наград прошло в «Крокус Сити Холле» 22 мая. Конкурентами Niletto в номинации «Лучший старт», в которой он выступил со своим хитом «Любимка», стали исполнители Jony, Dabro, Ваня Дмитриенко и Хабиб.

Вторая награда в категории «Одна классная номинация» была присуждена артисту по итогам зрительского голосования. Оно проходило онлайн на протяжении нескольких месяцев. Niletto поблагодарил фанатов за оказанную поддержку и похвастался трофеями на камеру.

«Две вот таких блестящих прикольных штучки мы забрали. Это все люди, которые слушают и любят наши песни. RU.TV, спасибо! Спасибо каждому, кто болел и голосовал за нас», — заявил музыкант.

Лауреатом премии RU.TV стал Дима Билан, которого жюри признали лучшим певцом этого года. Исполнитель обратился к организаторам мероприятия и своим поклонникам со словами благодарности.

музыка премия певец niletto
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Все новости / Шоу-бизнес / Niletto выиграл в двух номинациях премии RU.TV
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