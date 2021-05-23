Ливийско-Тунисский экономический форум стартовал в Триполи

Триполи, 23 мая. Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба и его тунисский коллега Хишам Машиши открыли сегодня утром мероприятия Ливийско-Тунисского экономического форума и сопровождающей его выставки в присутствии глав министерств двух стран и высокопоставленных гостей, сообщило Правительство национального единства (ПНЕ) на своей странице в Facebook.

После церемонии открытия Дабиба и Машиши посетили выставочные залы и изучили информацию о продуктах, представленных в павильонах ряда компаний. В мероприятиях, которые продлятся четыре дня, с 23 по 26 мая, примут участие предприятия, работающие в таких секторах, как строительство, инфраструктура, туризм и продовольствие.

«В выставке приняли участие более 170 компаний разного профиля, а также 1200 бизнесменов», —указано на странице ПНЕ.

Выставка стартует на следующий день после прибытия в Триполи премьер-министра Туниса Хишама Машиши с официальным визитом, цель которого — обсудить перспективы сотрудничества и поддержку партнерства между двумя странами.

Накануне главы правительств провели переговоры, касающиеся двусторонних отношений. По итогам встречи состоялась совместная пресс-конференция, во время которой премьеры подчеркнули заинтересованность в развитии отношений в различных областях во благо общих интересов двух стран и их народов. В ходе визита прошло также несколько заседаний на уровне министров внутренних дел, транспорта и здравоохранения.

Визит тунисской делегации в Триполи состоялся всего через четыре дня после того, как авиакомпания TunisAir возобновила полеты в ливийские аэропорты спустя семь лет.