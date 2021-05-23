Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы

Симферополь, 23 мая. Украине стоит провести новую демаркацию государственной границы, об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Как отметил общественник, перед тем, как власти Киева высказываются о Крыме, им необходимо провести эту процедуру.

«Стоило бы начинать как минимум с приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория», — цитирует представителя полуострова РИА Новости.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко высказался, что Киев возобновит подачу воды в Крым через Северо-Крымский канал только после «демилитаризации» полуострова. Ему ответил политолог Владимир Джаралла, который заявил, что водная блокада Крыма является частью украинской стратегии, и Киев не возьмет на себя ответственность за ситуацию в республике.