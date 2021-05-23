В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере

Екатеринбург, 23 мая. Во время купания в карьере утонул ребенок, который остался без присмотра взрослых.

Инцидент произошел на карьере Силикатном. Погибший ребенок отдыхал вместе с родственниками, но пошел купаться самостоятельно и остался без присмотра, сообщили СУ СКР по Свердловской области. Тело ребенка обнаружила девушка, которая начала звать на помощь, но было уже поздно.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок, сообщал ФАН. Инцидент произошел поздно вечером в десяти километрах от села Кутопьюган.