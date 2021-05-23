Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции

Рига, 23 мая. Белорусская сборная обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге.

Победа стала для команды республики первой с 2002 года. Спортсмены из СНГ обошли соперников со счетом 1:0. Шайбу в ворота забросил Герман Нестеров на 41-й минуте игры.

Команда Швеции терпит уже второе поражение на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Впереди ее ожидают матчи с Россией, Чехией и Швейцарией. Предыдущая игра белорусов также окончилась проигрышем. Тогда команда боролась со сборной Словаки.

Ранее стало известно о победе российской сборной в матче с Великобританией. Она одержала первенство со счетом 7:1 и набрала шесть очков в турнирной таблице группы А. Следующий матч с участием России состоится 24 мая.