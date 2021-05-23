В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы

Прага, 23 мая. Кремль якобы не остановится в своем стремлении «оказывать влияние» на страны Центральной Европы, заявил председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на местном телеканале. По его словам, амбиции России говорят о «реальной угрозе».

«Я считаю это подтверждением того, что мы не должны иметь никаких иллюзий о целях и представлениях РФ в отношении ее бывшей сферы влияния», — сказал он.

Ранее чешское издание Parlamentni Listy заявило, что республика стала объектом насмешек после скандала с высылкой российских дипломатов. Это будет иметь далеко идущие последствия, в том числе — экономические убытки, уверены журналисты.