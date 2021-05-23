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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
21:01
Политика
«Блестящая операция»: Витязева похвалила спецслужбы за задержание основателя Nexta
21:00
ФАН-ТВ
В Латвии появился госпиталь для растений
20:58
Происшествия
ФАН опубликовал видео с места смертельного ДТП на Московском большом кольце
20:57
Экономика
Эксперт Белогорьев сравнил объем запасов нефти в РФ с резервами других стран
20:55
Шоу-бизнес
Чистякова рассказала, что Поперечный в отношениях открылся с другой стороны
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Продление веток нижегородского метро подорожало на 5,5 млрд рублей

Общество
Продление веток нижегородского метро подорожало на 5,5 млрд рублей
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 23 мая. Строительство трех станций метро в столице региона подорожало на 5,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на минстрой сообщили местные СМИ.

Если ранее стоимость проекта не превышала 50 млрд рублей, то сегодня документ требует корректировки. Общая стоимость трех станций — 55,5 млрд. Отмечено, что региональный бюджет такую сумму вряд ли осилит, поэтому областные власти могут прибегнуть к инфраструктурным кредитам.

По мнению минстроя, появление новых объектов поможет разгрузить востребованные нижегородцами улицы и увеличить пассажиропоток подземки на 17,5 млн человек в год.

Ранее ФАН писал о строительстве моста в Нижегородской области. Через Оку появится платный мост за 8,6 млн рублей.

россия нижегородская область строительство метро
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