Продление веток нижегородского метро подорожало на 5,5 млрд рублей

Нижний Новгород, 23 мая. Строительство трех станций метро в столице региона подорожало на 5,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на минстрой сообщили местные СМИ.

Если ранее стоимость проекта не превышала 50 млрд рублей, то сегодня документ требует корректировки. Общая стоимость трех станций — 55,5 млрд. Отмечено, что региональный бюджет такую сумму вряд ли осилит, поэтому областные власти могут прибегнуть к инфраструктурным кредитам.

По мнению минстроя, появление новых объектов поможет разгрузить востребованные нижегородцами улицы и увеличить пассажиропоток подземки на 17,5 млн человек в год.

Ранее ФАН писал о строительстве моста в Нижегородской области. Через Оку появится платный мост за 8,6 млн рублей.