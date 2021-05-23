Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа

Москва, 23 мая. Итальянская группа Maneskin выиграла международный конкурс эстрадной песни «Евровидение» только благодаря эпатажным манерам и внешности заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Соседов не скрывал своего разочарования в беседе с представителями прессы. Победа Maneskin — это триумф эпатажа над искусством. На победу претендовали гораздо более достойные исполнители, уверен критик.

«Они не вписывались в общие тренды, поэтому, видимо, и одержали победу», — пожал плечами Соседов.

Выступление российской певицы Манижи с композицией Russian Woman («Русская женщина») критик оценил невысоко. На протяжении всего конкурса Соседов критиковал отечественную исполнительницу за оскорбительное содержание песни и слепое следование трендам.

Музыкальный эксперт не скрывает своих симпатий. По его мнению, победительницей конкурса должна была стать представительница Мальты.

«Лично я считаю, что по-настоящему победительницей должна была стать мальтийская певица Дестини Чукуньере. У нее шикарный вокал, она выступила прекрасно, эмоционально и затмила всех», — восхищается Соседов.

Помимо Соседова, Чукуньере высоко котировали букмекеры. По их мнению, мальтийская исполнительница должна была бороться за главный приз с представительницей Франции Барбарой Прави. Прави в итоге заняла второе место.

Победившая в конкурсе группа Maneskin сразу после победы стала участниками скандала. Журналистам и зрителям показалось, что вокалист группы Дамиано Давида употребил наркотики сразу после получения главного приза. Участники группы все опровергли, а Дамиано пообещал добровольно сдать тест на наркотики.