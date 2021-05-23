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23 мая 22:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
21:01
Политика
«Блестящая операция»: Витязева похвалила спецслужбы за задержание основателя Nexta
21:00
ФАН-ТВ
В Латвии появился госпиталь для растений
20:58
Происшествия
ФАН опубликовал видео с места смертельного ДТП на Московском большом кольце
20:57
Экономика
Эксперт Белогорьев сравнил объем запасов нефти в РФ с резервами других стран
20:55
Шоу-бизнес
Чистякова рассказала, что Поперечный в отношениях открылся с другой стороны
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Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа

Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 23 мая. Итальянская группа Maneskin выиграла международный конкурс эстрадной песни «Евровидение» только благодаря эпатажным манерам и внешности заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Соседов не скрывал своего разочарования в беседе с представителями прессы. Победа Maneskin — это триумф эпатажа над искусством. На победу претендовали гораздо более достойные исполнители, уверен критик.

«Они не вписывались в общие тренды, поэтому, видимо, и одержали победу», — пожал плечами Соседов.

Выступление российской певицы Манижи с композицией Russian Woman («Русская женщина») критик оценил невысоко. На протяжении всего конкурса Соседов критиковал отечественную исполнительницу за оскорбительное содержание песни и слепое следование трендам.

Музыкальный эксперт не скрывает своих симпатий. По его мнению, победительницей конкурса должна была стать представительница Мальты.

«Лично я считаю, что по-настоящему победительницей должна была стать мальтийская певица Дестини Чукуньере. У нее шикарный вокал, она выступила прекрасно, эмоционально и затмила всех», — восхищается Соседов.

Помимо Соседова, Чукуньере высоко котировали букмекеры. По их мнению, мальтийская исполнительница должна была бороться за главный приз с представительницей Франции Барбарой Прави. Прави в итоге заняла второе место.

Победившая в конкурсе группа Maneskin сразу после победы стала участниками скандала. Журналистам и зрителям показалось, что вокалист группы Дамиано Давида употребил наркотики сразу после получения главного приза. Участники группы все опровергли, а Дамиано пообещал добровольно сдать тест на наркотики.

Сергей Соседов россия италия евровидение мальта Манижа maneskin дестини чукуньере
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