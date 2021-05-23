Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции

Москва, 23 мая. Формировать инвестиционный портфель стоит из наиболее устойчивых криптоактивов после падения капитализации крипторынка. Об этом заявил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

Наибольшие доли следует отдать под биткоин, который будет пользоваться повышенным спросом со стороны институционалов на фоне снижения стоимости, цитирует РБК эксперта.

В целом портфель должен выглядеть следующим образом: BTC (20%), ETH (15%), BNB (15%), ADA (10%), XRP (20%), DOT (10%) и UNI (10%).

Такой вариант набора активов «характеризует сильная диверсификация, так как в нем представлены активы разных секторов рынка», подчеркнул Першиков.

Наиболее состоятельные держатели криптовалюты серьезно пострадали из-за недавнего обвала рынка. Двенадцать криптомиллиардеров в общей сложности лишились 15,5 млрд долларов за девять дней, свидетельствуют данные Forbes.