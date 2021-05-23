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новостей
20:29
Политика
Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы
20:29
Происшествия
В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере
20:29
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
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20:15
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Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой
20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
Все новости

Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами

Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 мая. Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку и назвал южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина «премьер-министром». Британские журналисты высмеяли оплошности демократа.

Американский лидер по ошибке назвал президента Южной Кореи «премьер-министром». Байден оконфузился, когда награждал ветерана корейской войны Ральфа Пакетта. Президент вручал ему Медаль почета.

«Здесь на церемонии находится премьер-министр Кореи», — заявил Байден.

Британское издание Daily Mail иронично отметило, что днем ранее глава США назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом страны. Байден неоднократно давал повод для шуток. Журналисты напомнили, что президент допускал множество ошибок во время своих речей.

Джо Байден позволил 150 тысячам гаитян остаться в США. Вашингтон продлил для них статус временной защиты от депортации на 1,5 года.

сша байден оговорки
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