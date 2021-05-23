Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами

Вашингтон, 23 мая. Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку и назвал южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина «премьер-министром». Британские журналисты высмеяли оплошности демократа.

Американский лидер по ошибке назвал президента Южной Кореи «премьер-министром». Байден оконфузился, когда награждал ветерана корейской войны Ральфа Пакетта. Президент вручал ему Медаль почета.

«Здесь на церемонии находится премьер-министр Кореи», — заявил Байден.

Британское издание Daily Mail иронично отметило, что днем ранее глава США назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом страны. Байден неоднократно давал повод для шуток. Журналисты напомнили, что президент допускал множество ошибок во время своих речей.

Джо Байден позволил 150 тысячам гаитян остаться в США. Вашингтон продлил для них статус временной защиты от депортации на 1,5 года.