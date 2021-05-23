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новостей
20:29
Политика
Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы
20:29
Происшествия
В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере
20:29
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
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Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
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Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
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Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой
20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
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Политика
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Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ

Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
ru.wikipedia.org  /  General Dynamics Electric Boat

Москва, 23 мая. Правительство Норвегии позволило стране стать целью номер один на случай обострения между Россией и США, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом он прокомментировал решение норвежских властей о разрешении американцам «припарковать» у берегов атомную подводную лодку ВМС США. Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения субмарины у границ государства. Он отметил, что размещение на территории иностранных государств стратегических вооружений — это всегда главная цель потенциальных противников, и в случае конфликта первая ракета прилетит именно туда. Теоретически, любой местный житель выступил бы против такого решения, однако международная дипломатия не допускает вмешательства мнения граждан в подобные вопросы.

После критики со стороны военных экспертов глава минобороны Норвегии оттягивает момент до паники среди мирного населения, которое проживает на берегу Норвегии, у которого и «припарковалась» американская субмарина. Однако отказаться от решения власти уже не могут, так как соответствующие договора уже подписаны. Примечательно, что в стране не задумались о негативных последствиях другого рода, так как атомная подлодка ВМС США будет находиться не только у берегов Норвегии, но и РФ.

Параллельно объединенные силы НАТО проводят учения по противодействию и атакам на Россию. Перед визитом в Рейкьявик глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о претензиях к Норвегии, «которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику», пишет сайт 360tv.ru.

норвегия вмс сша подлодка
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