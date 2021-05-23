Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ

Москва, 23 мая. Правительство Норвегии позволило стране стать целью номер один на случай обострения между Россией и США, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом он прокомментировал решение норвежских властей о разрешении американцам «припарковать» у берегов атомную подводную лодку ВМС США. Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения субмарины у границ государства. Он отметил, что размещение на территории иностранных государств стратегических вооружений — это всегда главная цель потенциальных противников, и в случае конфликта первая ракета прилетит именно туда. Теоретически, любой местный житель выступил бы против такого решения, однако международная дипломатия не допускает вмешательства мнения граждан в подобные вопросы.

После критики со стороны военных экспертов глава минобороны Норвегии оттягивает момент до паники среди мирного населения, которое проживает на берегу Норвегии, у которого и «припарковалась» американская субмарина. Однако отказаться от решения власти уже не могут, так как соответствующие договора уже подписаны. Примечательно, что в стране не задумались о негативных последствиях другого рода, так как атомная подлодка ВМС США будет находиться не только у берегов Норвегии, но и РФ.

Параллельно объединенные силы НАТО проводят учения по противодействию и атакам на Россию. Перед визитом в Рейкьявик глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о претензиях к Норвегии, «которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику», пишет сайт 360tv.ru.