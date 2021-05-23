Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов

Москва, 23 мая. Фрукты и овощи являются важным компонентом здорового питания, поэтому полный отказ от них грозит неприятными последствиями.

Если вместо этих продуктов употреблять большое количество высококалорийной пищи, то начнет неуклонно расти вес. Также отказ от овощей и фруктов может привести к преждевременному старению кожи.

Кроме того, выбор в пользу жареной пищи и сладких напитков спровоцирует воспалительные процессы в организме, от которых зависит развитие рака, болезней сердца, диабета и так далее. В список последствий также вошли дефицит витамина С, анемия, частые запоры, повышение артериального давления и ослабление иммунной системы в целом.

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